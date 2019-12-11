冬至飯｜嚴選4間明星推介高級私房菜　《阿爺廚房》鼎爺現煮中菜

無綫電視煮食節目《阿爺廚房》深入民心，藝人李家鼎（鼎爺）的廚藝功駕實在了得，不過光在電視看，未能嘗到真味。其實鼎爺早年已經開設私房菜，更會親自為私房菜客人下廚，如果欲試明星手藝，可以襯冬至與家人一起試試秋冬中菜宴。 本篇介紹4間星級中式私房菜給大家，除了有藝人坐陣之外，亦有些廣獲名人幫襯支持，實是「明星飯堂」。 （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

【1】鼎爺私房菜：電視界廚神李家鼎親自下廚

自《阿爺廚房》系列於無綫電視播出後，主持李家鼎的入廚功駕廣受讚揚，連帶主理的餐廳鼎爺私房菜亦人氣急升，就算一餐價錢不菲，動輒800元起跳，亦晚晚滿座，高峰期要提前1至2個月預約。

私房菜如此值得吃，是因為鼎爺會親自下廚，食客可以隔著廚房特製玻璃窗觀賞，一邊看show一邊吃高質粵菜，也是享受之一。這裡吃圍菜是以每位計，一個價錢菜式由鼎爺發辦，有時會推指定菜單，如上月推出的《秋風起三蛇肥》餐單有9道菜，包括懷舊椒鹽蛇碌、古法蛇羹等菜式。

👍👍👍鼎爺宗旨「不時不食」，按圖看秋冬新推古法手工菜式👍👍👍

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鼎爺私房菜 地址：銅鑼灣登龍街18號V Point 21樓 電話：2387 6969

【2】留家廚房：食家盧覓雪、鄧達智推薦

曾於2011年獲米芝蓮一星殊榮的私房菜，早於二十年前已在中環開店，可說是本地私房菜的始祖。店主劉健威父子本身也是名食家，餐廳所有菜式均不加味精，堅持保留「家」的風味，因此亦吸引不少食家好友，甚至城中名人支持。

餐牌主打古法或幾近失傳的手工菜，如鴨汁魚唇扒柚皮，有別於坊間蝦子柚皮，配合鴨香與魚唇更鮮味。亦推介生菜膽炒獅頭魚、黃金肉鬆炒涼瓜、酥炸慢煮牛腩等。另外餐廳與大嶼山二澳稻田合作，使用香港種植的稻米，因此亦推介在這試試本地香米。

👇👇👇按圖看在留家廚房的點餐模式👇👇👇

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留家廚房 地址：灣仔軒尼詩道314-324號 W Square 5樓 電話：2571 0913

【3】好酒好蔡：劉嘉玲、林青霞級名人飯堂

美食家蔡昊以「食材優先」和「好食就是硬道理」為理念，原在廣州設店，吸引大批名人如杜琪峯、周潤發等再三光顧，連碧咸和連戰都分別請他到英國和台灣下廚，來頭十分猛。2015年受熟客林建岳邀請，來到香港開店，同樣成為名人飯堂。

總廚蔡昊勇於打破煮食傳統規舉，自創煮法，如熬湯只熬40分鐘再急速冷凍，以保留肉質纖維，防止湯香流失。私房菜式方面，他會每天到街市搜購新鮮食材，當日才發辦菜式，所以這裡吃東西就不能自行點菜了。

😬😬😬按圖參考好酒好蔡私房菜價錢及以往的高質菜式😬😬😬

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好酒好蔡 地址：中環干諾道中3號中國建設銀行大廈5樓 電話：2115 3388

【4】金東大蜑家私房菜：美食節目綵訪明星私房菜

這家店由布袋澳水上人布有輝主理，主打蜑家海鮮菜式，口碑越做越好，不止吸引藝人鄭則仕等成為常客，亦有電視節目綵訪，如《深夜美食團》、《香港美食一條街》、《街坊廚神》等，被譽為明星私房菜。以本篇推介的星級私房菜來說，這家店價錢比較親民。

餐廳海鮮向布袋澳親戚取貨，特別新鮮，簡單如清蒸蘇眉魚肚，加少許黑橄欖已夠鮮味，成為鄭則仕的推介之選。而電視節目內推介過的手絲雞拼鴨髀、膏蟹蒸肉餅、鮑魚生菜腐魚卷、砂鍋豬膶炒蜆亦可一試。

😋😋😋按圖看金東大的散叫菜式及價目😋😋😋

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