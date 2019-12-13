除夕自助餐2019｜尖沙咀3間酒店Buffet倒數派對　早鳥優惠65折

想有一個難忘除夕夜，又不想到銅鑼灣街頭同人迫，可以試試一些酒店倒數自助晚餐。今次推介尖沙咀區3間有倒數派對玩的酒店晚市buffet，有浪漫氣球倒數，亦有戶外跳舞party。想知哪一間最抵玩抵食，哪間還有65折優惠？看內文齊齊開心迎接2020年來臨！ （下列優惠以發稿日為準，最終價格視乎個別餐廳而定，所有價目均需加一服務費。）

【1】帝苑酒店雅苑座：漫天氣球飄飄倒數

這餐廳最大特色是部份餐桌位置有十數層超高樓底，在110尺高的空中花園懸掛了聖誕吊飾，氣派十足。每晚均有現場音樂表演，而除夕當日更有大型倒數節目，數以百計的氣球會從高空飄下，預計場面極為浪漫，非常適合情侶。食物方面用料頗高質，有波士頓龍蝦山、陳皮蒸鮑魚、香煎鴨肝配無花果醬、燒澳洲和牛西冷等，甜品不可錯過招牌鮮果拿破崙，更有機會供應滋潤中式桃膠糖水。

12月31日除夕自助晚餐詳情：首輪：6:00 – 9:00pm

收費：成人$1,048；小童$828

次輪：9:30pm – 1:00am

收費：成人$1,368；小童$1,068

雅苑座 地址：尖沙咀東部麼地道69號帝苑酒店3樓 詳情／訂座：2733 2030

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+ 5 + 4 + 3

【2】海景嘉福酒店海景咖啡廊：神秘派對禮物迎新年

洲際旗下的海景嘉福酒店有2間餐廳供應自助餐，其中只有海景咖啡廊有除夕倒數活動。分2場時間，必須選擇次輪才能倒數，食客一起玩耍場面熱鬧，而且小童價格是本篇之中最便宜，一家大細去也不錯。而美食包括即開生蠔、加拿大鱈場蟹腳、麵包蟹、波士頓龍蝦等，熟食有即切香烤牛肋肉、鴨油烤薯，連汽水、果汁及啤酒也是任飲。不過記者以顧客身分致電餐廳查詢時，職員表示只剩近門口的位置，預約要襯早了。

12月31日除夕自助晚餐詳情：首輪：5:30 – 8:00pm

收費：成人$628；小童$428

次輪：8:30pm – 12:00mn

收費：成人$668；小童$428

海景咖啡廊 地址：尖沙咀麼地道70號海景嘉福酒店M層 詳情／訂座：2731 2860

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+ 3 + 2

【3】香港港威酒店Three on Canton：戶外酒吧式跳舞派對

港威酒店的自助餐連除夕倒數較為特別，自助餐與倒數派對會分開地點進行。首先於Three on Canton餐廳內享用buffet，除了一向供應的即開生蠔及麵包蟹凍盤等，還有特色節慶菜式如阿拉斯加皇帝蟹、燒牛肋骨配約克群布甸、香煎鵝肝、和牛、海龍皇湯等，特別推介黑松露芝士噴泉，有多款配菜任吃。而吃畢自助餐後，可以移步至戶外酒吧位置，免費參與除夕倒數跳舞派對。

12月31日除夕自助晚餐詳情：時間：7:00 – 10:30pm

收費：成人$938；小童$638

Three on Canton 地址：尖沙咀海港城港威酒店 3樓 詳情／訂座：2113 7828

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