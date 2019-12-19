聖誕好去處2019｜美孚墟市有乾貨美食　21檔小食推介　免費入場

臨近聖誕節，不少地方都舉行墟市，今次《香港01》飲食頻道記者介紹今個星期六日﹙12月21及22日﹚於美孚舉行的聖誕歡樂墟，除了有多達40檔乾貨，更有21檔抵吃美食，絕對是適合一家大細的假日好去處。

(資料圖片/ 歐嘉樂 攝)

美孚「聖誕歡樂墟」是《香港01》發起的「01社區型活墟計劃」之第二場墟市，旨在持續推動本地墟市文化，將墟市的人情味及氣氛延續。此計劃首個合作團體為「關注草根生活聯盟」。今次墟市有40檔乾貨，售賣不同手工藝品、雜貨、玩具文具等。

呂諾君 攝

熟食方面更有21個檔口參與，大部份性價比高，小編特別推 $20 川式串燒、$15 泰式米紙卷、$18 炸沙滃，以下為參與的熟食檔口：

【1A】一口炸蠔餅

【1B】酥炸海鮮餅 $45

【1C】炸香蕉 $18、炸沙滃 $18

【2】雞湯 $25

【3】土耳其靚湯、土耳其咖啡、素雞包

【4】紅油抄手 $20、夫妻肺片 $20、芒果糯米飯 $38、芋圓紅豆湯 $20

【5】龍蘇糖、糖人、茶葉蛋、茶果、麥芽餅、飛機欖

【6】串燒（牛肉、猪肉、雞肉、台灣腸、龍蝦丸、牛丸、墨魚丸）$15

【7】冬瓜茶、香蕉饅頭、鹿仔造型朱古力、豬頭餅、年糕條

【8】越南濛粉、越南咖啡、青檸梳打

【9】蛋糕、棉花糖、檸檬醬、朱古力波、風乾生果、亞麻籽脆脆、水果特飲

【10】炸地瓜球、台灣腸

【11】墨西哥脆片、長洲魚彈、蒸炸魚彈包

【12】新加坡叻沙、蘇格蘭蛋、馬來喳喳、芋圓紫米露、椰汁雙層糕、果茶（350mL $15/ 1L $39）

【13】泰式串燒 $15，泰式牛肉餅 $25

【14】素芝士醬、素漢堡扒

【15】雪花酥

【16】川式串燒 $20

【17】泰式米紙卷 $15、祖傳檸檬咸柑桔

【18】鹵水雞翼、鹵水雞脾、鹵水蛋、䒦士腸、桂花玫瑰花茶葉蛋

【19】手打魚蛋、冰滴越南咖啡