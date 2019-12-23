石燒牛扒｜旺角5間石燒店推介　堅石燒神秘優惠、磊犇200g牛扒$78

近日由名人蕭若元開設的熱石燒烤店「堅石燒」因神秘優惠而聲名大噪，傳聞只需說出一句蕭若元網絡節目的暗語，便可於用餐時有著數，或者能用享免費餐！究竟屬真屬假？ 如果不想花太多時間等位而又很想吃石燒牛，其實旺角區內亦有其他人氣好評的熱石燒牛扒餐廳。本篇推介5間給大家，有高質日本和牛扒、重磅美國安格斯、1++級頂級韓牛等，更有稀有牛肉部位。有間石燒牛連任食意粉、碗仔翅方題，最平只需79元就能享用！ （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

堅石燒神秘優惠

日前堅石燒facebook貼出短片，指說出暗語便能於用餐時免費獲得「韓式雞球」或「韓式清酒煮豬軟骨」一份，每3或4位更可送2份。看來這次網傳的神秘優惠的確是真。

堅石燒facebook截圖，於12月19日登出特別優惠，未設優惠限期。

另一網上傳聞指，說出暗語有機會有「免費餐」送。不過由於截稿前記者仍未能聯絡到堅石燒負責人，因此未能夠獲餐廳官方證實，香港01飲食頻道記者會為大家密切留意，繼續追蹤最新飲食優惠。

以下可以看看旺角區5間人氣熱石牛扒店推介。

【1】堅石燒 鮮有1++級頂級韓牛

這間韓式燒肉店以花崗岩石板加熱，讓食客在石板上自行燒牛扒。最抵吃的是「美國大理石」只需78便有交易，是牛頸對落的牛板腱位置，中間嫩筋兩邊的肉佈滿大理石紋而命名。食客多推介美國牛板翼，即牛肩部位，肉質更嫩。而這裡更少有地供應1++級頂級韓牛肉眼，韓迷必選！每枱均有岩鹽及黑椒供自行調味，而醬料區亦有胡麻汁、燒烤汁等，可以自行取用伴牛扒。

😮😮😮按圖看熱石燒牛扒的最佳吃法😮😮😮

+ 5 + 4 + 3

【2】牛極 和牛赤身/油脂兩種滋味

店主家族同為飲食業，由於認識供應商令定價能低一點，賣80元就有180克牛肩肉眼，所有套餐已包沙律、飯及湯品。而對比其他石燒牛扒店，大份量款式反而最抵食！這裡的牛扒來源地多，如美國安格斯西冷、澳洲牛仔肉眼，連日本和牛都分2款：赤身及富油脂。而且更細心地提供即棄圍裙，防止油脂彈污衣物。

😀 😀 😀和牛赤身及富油脂部位哪種較便宜？按圖看價格分別😀 😀 😀

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牛極 分店：旺角通菜街78號地舖 營業時間：12:00 – 11:00pm

【3】磊犇 價廉物美任添配菜

牛扒店主打美國牛，招牌磊牛扒200克售價只需78元。是半自助形式，要先到點餐機買票，再自行到取餐處領取，服務欠奉。不過這麼便宜的價錢能吃大大件牛扒，而且全店沙律、飯及麵豉湯任食，洛神花山楂茶及菊花茶等飲品又可以任飲，已經夠抵！

🤔🤔🤔按圖看磊牛扒即是牛的哪個部位？🤔🤔🤔

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磊犇 地址：旺角西洋菜南街198號地舖 營業時間：11:00am – 11:00pm

【4】野郎Stone 限量供應厚身牛舌芯

這間日式扒房供應美國安格斯牛扒、日本黑毛和牛等，可選不同部位及重量，如骨付牛小排、牛板腱，更有每日限量供應的厚身牛舌芯！200克的肩胛肉眼或牛肋間隔膜，只需88元就有交易，價錢還是免加一！必試店家供應的醬料，如自家製辣味噌、白松露蒜蓉等。

😋😋😋按圖看牛舌芯以外其他牛扒部位選擇😋😋😋

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野郎Stone 地址：旺角太子道西193號MOKO新世紀廣場5樓一田超市內 營業時間：10:00am – 10pm

【5】街坊Cafe 石頭燒加任食放題

石燒牛店就算連任食放題，一向也只有湯品、沙律等小食。不過這間女人街內的小店，則連意粉、意大利飯、碗仔翅、串燒等等都可以任食！午市60分鐘任食均一價只需$79，可選美國牛肩、安格斯西冷或黑毛豬等。而晚市價錢則跟扒類款式而定，除以上種類，還有澳洲M6黑毛和牛、日本A3和牛等。不過相對其他石燒牛專門店，這裡的扒類款式只有一個份量可選，彈性比較低。

😱😱😱如果石板不夠熱，可以怎樣做？按圖看對應方法😱😱😱

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