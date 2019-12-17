聖誕自助餐2019｜7折早鳥優惠最後召集　3間扺食Buffet食生蠔冬蟹

聖誕大餐通常要一早就預約，不過香港不少人忙於工作，或者到這一刻也未找到地方慶祝。這篇介紹幫到你！推介3間於正日12月25日仍未滿座的自助餐，把握早鳥優惠機會還可以用五百元左右的價錢吃到！有任食生蠔還有浪漫泳池景觀的，有以瑞士芝士巧製的節慶爆芝流心火雞，還有任食松葉蟹、麵包蟹等的主題自助餐！ （下列優惠以發稿日為準，最終價格視乎個別餐廳而定，所有價目均需加一服務費。）

【1】將軍澳九龍東皇冠假日酒店尚廚：極品冬蟹主題自助餐

蟹迷必選這間的聖誕大餐，因為由12月16日至2020年1日1日，這間餐廳會推出以「蟹」為主題的自助餐，一餐供應超過6種蟹如愛爾蘭蜘蛛蟹、澳洲加菲蟹、北美洲黃道蟹、松葉蟹腳、麵包蟹、軟殼蟹等，熱葷也會以蟹入饌！其他推介食品還有即開生蠔、波士頓龍蝦、聖誕蛋糕等，回本十分容易。

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+ 5 + 4 + 3

聖誕假日自助晚餐詳情：

12月24日（二）（平安夜）

首輪：5:30 – 7:30pm

收費：成人$628；長者$528；小童$428

次輪：8:15 – 10:15pm

收費：成人$658；長者$558；小童$458

12月25日（三）（聖誕節*紅日）

首輪：5:30 – 7:30pm

收費：成人$628；長者$528；小童$428

次輪：8:15 – 10:15pm

收費：成人$658；長者$558；小童$458

12月26日（四）（*紅日）

時間：6:30 – 9:30pm

收費：成人$598；長者$468；小童$368

尚廚The Chef's Table 地址：將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店1樓 詳情／訂座：3983 0688

【2】北角城市花園酒店綠茵閣：瑞士流心芝士火雞

本篇較有節慶氣氛的食品有這間以「聖誕美饌嘉年華」為主打菜式的綠茵閣，最吸引有由瑞士Gruyère芝士製成的聖誕流心芝士火雞、燒有骨肉眼牛排、香煎鴨肝、帶子大蝦鐵板燒帶子等。甜品方面都十分多選擇，如聖誕泡芙塔、金巴利薑餅幕絲、香濃核桃撻、甜蜜蜂巢蛋糕，這裡的斑蘭蛋糕也是源自新加坡一間極出名的酒店，不妨一試。

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+ 4 + 3 + 2

聖誕假日自助晚餐詳情：

12月24日（二）（平安夜）

首輪：5:30 – 7:45pm

收費：成人$678；長者668；小童$638

次輪：8:15 – 10:30pm

收費：成人$658；長者648；小童$618

12月25日（三）（聖誕節*紅日）

首輪：5:30 – 7:45pm

收費：成人$658；長者648；小童$618

次輪：8:15 – 10:30pm

收費：成人$638；長者628；小童$598

12月26日（四）（*紅日）

時間：6:00 – 9:00pm

收費：成人$598；長者$588；小童$558

綠茵閣Garden Cafe 地址：北角城市花園道9號城市花園酒店1樓 詳情／訂座：2806 4922

【3】沙田麗豪酒店濠餐廳：最平370元任食生蠔、海膽手卷

餐廳位於酒店泳池旁邊，有室內以及露天位置選擇，頗為浪漫。聖誕自助餐新增一系列高質食物，如新鮮生蠔、即製海膽手卷、法國煎鵝肝、人參花膠螺頭燉雞湯、蟹肉燕窩蘆燴沙律法式寶雲酥羊扒等，非常抵食。不過記者以顧客身分查詢時，店員指12月24及25日的自助晚餐只剩露天泳池座，而26日則還有室內位置可選，如果喜歡靠近食物桌的話就要把握26日了。

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聖誕假日自助晚餐詳情：

12月24日（二）（平安夜）

首輪：6:00 – 8:00pm

收費：成人$558；長者488；小童$328

次輪：8:30 – 10:30pm

收費：成人$458；長者388；小童$248

12月25日（三）（聖誕節*紅日）

首輪：6:00 – 8:00pm

收費：成人$558；長者488；小童$328

次輪：8:30 – 10:30pm

收費：成人$458；長者388；小童$248

12月26日（四）（*紅日）

時間：6:00 – 9:30pm

收費：成人$498；長者$428；小童$288