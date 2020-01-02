2020酒店自助餐｜8間超抵網購折扣Buffet　九龍香格里拉限時65折

想吃抵食又高質的自助餐，除了把握聖誕和新年假期之間的抵食平日時間，還可以考慮去酒店官網訂購，分分鐘有限時優惠，比憑信用卡結帳更化算！ 本篇整合了2020年最新酒店指定網站的折扣著數，總共8間酒店餐廳之中，最抵吃的一間有6折優惠，而其中特別推介的3間五星級自助餐，折後通通$500有找！ （下列售價以發稿日為準，最終價格視乎個別零售商而定）

五星級酒店自助餐精選TOP3

本篇搜羅了8間可以官方指定網頁訂購的超抵優惠，以下3間為記者精選TOP 3抵吃的自助晚餐，全部五星級酒店食肆以四百多元便吃到！

【1】九龍香格里拉大酒店Café Kool：1月5日前限時優惠低至65折

Café Kool設12個自助餐開放式廚房區域，食品種類豐富，其中除了人氣海鮮冷盤如即開生蠔、龍蝦等，印度食品亦相當出名，推介特色pani puri湯汁脆餅街頭小食等。

網購優惠資訊：

即日至2020年1月5日（星期日），到酒店指定網站預購1月或2月的自助餐券，即享低至65折優惠。留意2020年1月24日至28日及2月14日除外，其餘日子方面，平日自助晚餐低至成人折實價$499！

👇👇👇按圖便知「Café Kool」自助晚餐及午餐的成人及小童折實收費👇👇👇

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Café Kool 地址：尖沙咀麼地道64號九龍香格里拉大酒店閣樓 查詢／訂座：2733 8753 預購網站：http://bit.ly/368uRkF

【2】九龍海逸君綽酒店The Promenade：67折任吃生蠔、鴨肝、花膠

如要浪漫情調，這間餐廳實在適合，不只有高樓底落地大玻璃望維港海景，逢星期一至五更有現場樂隊演奏。食物方面，有任食法國生蠔、香煎鴨肝、燕窩燉奶、花膠竹笙碗仔翅、酥皮焗龍蝦湯等，回本非常易。

網購優惠資訊：

即日到酒店指定網站預訂1月份的自助餐，並即時網上付款，即享低至67折優惠。小童收費方面由6歲起，即5歲或以下小朋友都免費！留意部分日子不適用，如1月24至27日沒有優惠。其餘日子平日自助晚餐低至成人折實價$460.5！

👇👇👇按圖便知「The Promenade」自助晚餐及午餐的成人及小童折實收費👇👇👇

+ 6 + 5 + 4

The Promenade 地址：紅磡德豐街20號九龍海逸君綽酒店大堂 詳情／訂座：2996 8432 預購網站：https://bit.ly/2rpc0my

【3】嘉里酒店大灣咖啡廳：last call限定6折兼歎維港美景

餐廳設室內及露天用餐區，甚有特色，同樣可以欣賞維港景色。食物方面主打東南亞菜式及國際美食，設7個美食亭，有駐場廚師即席烹調美食，推介有燒海鮮、即製韓式石頭鍋飯、煲仔菜及分子雪糕等。

網購優惠資訊：

即日起到酒店指定網站預訂1月份的自助餐，並即時網上付款，即享低至6折優惠。網站只會顯示未來約7至9日的自助餐時段，可選午餐或晚餐，每天更新，優惠先到先得，售完即止。如果想預約指定日期，最好早10天左右留意何時開放當天優惠。平日自助晚餐低至成人折實價$427.7，在以上3間推介之中折扣最大的一間！

👇👇👇按圖便知「大灣咖啡廳」自助晚餐及午餐的成人折實收費👇👇👇

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大灣咖啡廳 地址：紅磡紅鸞道38號香港嘉里酒店3樓 查詢／訂座：2252 5246 預購網站：http://bit.ly/KHHK_BBCGrabADeal

5間酒店自助餐精選網購優惠

除了以上精選的抵吃自助餐以外，下列5間酒店餐廳也推出網購優惠，包括尖沙咀凱悅酒店、朗廷酒店、九龍酒店、香港天際萬豪酒店及港島海逸君綽酒店。👇👇👇按圖看其餘5間網購自助餐的優惠詳情👇👇👇