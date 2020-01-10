2020年糕優惠｜盤點15款賀年糕點、蘿蔔糕　附價格及限時早鳥優惠

迎接新年，家家戶戶都要吃糕點，寓意年糕「年高」！無論送禮或自用，都想選擇一些好吃而又抵吃的蘿蔔糕、芋頭糕或甜年糕等。本篇推介多款抵買糕品給大家，有好評餅家出品、酒店矜貴之選、餐廳特色創作等等。 （下列售價以發稿日為準，最終價格視乎個別零售商而定）

平靚正好評餅家篇

以下推介5間較為方便抵吃的糕點選擇，這些餅家分店遍布全港，總有一間在左近，購買及兌換糕券都較為方便容易。而且糕種類選擇多，定價親民，大部分都是100元以內便買到，記得把握下文提到的早鳥優惠！

【1】聖安娜餅屋 *神秘優惠低至7折*

聖安娜有3款皇牌糕點精選：「尊貴黃金糕」、「至尊奶黃糕」及「瑤柱蘿蔔糕」，另有其他特色口味如。由即日起至1月12日全線有早鳥優惠，選購單裝賀年糕品3件或賀年禮盒2盒或以上即享95折優惠。👇👇👇有種方法可用低至7折買糕，按圖看獲取「聖安娜餅屋」優惠方法👇👇👇

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【2】榮華餅家 *24/1前早鳥優惠85折*

榮華餅家由即日起至1月24日全線年貨85折，今年有2款全新口味：泰式冬蔭公蘿蔔糕及懷舊椰汁紅豆糕。凡惠顧折實滿$250，還會送利是封。👇👇👇按圖看「榮華餅家」各款年糕折實優惠售價👇👇👇

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【3】奇華餅家 x Sanrio卡通角色

奇華餅家今年推介全新口味「紫米紅米合桃糖年糕」，還有「Sanrio characters孖裝年糕禮盒（兩件裝）」，包括Hello Kitty及My Melody款式。👇👇👇按圖看「奇華餅家」Sanrio年糕口味及售價👇👇👇

【4】東海堂 *19/1前早鳥優惠7折*

東海堂推出5款糕點之中最主打其中2款：今年全新推出的柚子凍糕，以及人氣紅豆金栗年糕。由即日起至2020年1月19日，全線分店的賀年糕點均有7折優惠。👇👇👇按圖看「東海堂」年糕款式及售價👇👇👇

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【5】鴻福堂 *18/1前早鳥優惠買6送1*

鴻福堂今年推5款賀年糕點，包括4款熱吃的煎糕及一款凍食甜品：燕窩楊枝甘露糕。由即日起至1月18日於全線分店預購年糕系列禮券，每買6張送1張。👇👇👇另有方法額外享95折，按圖看「鴻福堂」如何獲得折扣及年糕售價👇👇👇

餐廳新派創作篇

不少餐廳亦會推出應節糕點，坊間有餐廳的出品都頗有特色，如果新年想有點新意，不妨一試以下推介的創新糕品。

【6】KIKI麵店（KiKi 茶）

這家人氣台灣品牌餐廳去年首次推出無添加賀年糕點，今年繼續以台灣及日本食材炮製2款賀年糕點：台灣櫻花蝦蘿蔔糕及台灣桂圓黑糖年糕。👇👇👇按圖看「KIKI麵店」年糕售價及記者實試食評👇👇👇

【7】東海飲食集團 *早鳥優惠低至75折*

經典中菜廳東海今年推出4款賀年糕點，除了傳統蘿蔔糕、芋頭糕及年糕以外，更推出創新桃姿（桃膠）馬蹄糕。更設早鳥優惠，低至75折。👇👇👇按圖看「東海」早鳥優惠詳情及年糕售價👇👇👇

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酒店矜貴糕點篇

除了抵買的人氣餅店出品之外，想吃得矜貴些，可以選擇酒店餐廳出品的年糕系列。其中不少為米芝蓮中菜館，製作的糕點用料更上乘，招呼親友或送禮就更顯貴格。

【8】香格里拉酒店集團：「米芝蓮」香宮、夏宮

香格里拉酒店集團旗下3家酒店都有推出各式糕點：港島香格里拉大酒店、九龍香格里拉大酒店及香港嘉里酒店。酒店「米芝蓮星級食府」香宮及夏宮分別推出八喜元貝蘿蔔糕、原隻鮑魚黑松露蘿蔔糕及三十年陳皮紅豆年糕等。👇👇👇按圖看「香格里拉酒店」八喜元貝蘿蔔糕包括哪些材料及售價👇👇👇

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【9】香港康得思酒店：「米芝蓮」明閣

米芝蓮星級粵菜食府明閣推出3款賀年糕點，有鮑魚瑤柱臘味蘿蔔糕及富貴椰汁年糕，還有1款為2020全新出品的金橘小青柑普洱年糕。👇👇👇按圖看「香港康得思酒店」3種年糕有何特色及售價👇👇👇

【10】逸東酒店Eaton HK：「米芝蓮」逸東軒

Eaton HK 旗下的米芝蓮一星中菜廳逸東軒，推出的自家製賀年糕點只有2款，特別用環保禮盒盛載，由人手以麻繩繫上，設計富心思。凡於新春期間購買任何賀年糕點及消費滿$500 或以上，即可獲贈特色利是封一套。👇👇👇按圖看「Eaton HK」2種年糕款式及售價👇👇👇

【11】九龍倉酒店集團

九龍倉酒店集團旗下的3間酒店：馬哥孛羅香港酒店、港威酒店及太子酒店，推出3款「經典賀年糕點」，包括瑤柱蘿蔔糕、金箔椰汁年糕及清香馬蹄糕。👇👇👇按圖看「馬哥孛羅香港酒店」年糕款式及售價👇👇👇

【12】帝港酒店集團

帝港酒店集團旗下4間酒店： 帝都、帝京、帝景及帝逸酒店推出8款新春糕點。其中較有特色的推介有：雙色錦鯉年糕、燕窩椰汁白年糕及松茸蠔豉蓮藕糕。留意最後訂購日期是2020年1月21日。👇👇👇部分款式只限某間酒店有售，按圖看「帝港酒店集團」年糕款式及銷售點👇👇👇

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【13】如心酒店集團 *12/1前早鳥優惠低至8折*

如心酒店集團今年是首次推出新春賀年糕點，共4款包括瑤柱臘味XO醬蘿蔔糕及桂花燕窩馬蹄糕。旗下6間酒店都有售：荃灣如心海景酒店暨會議中心、如心銅鑼灣海景酒店、觀塘如心艾朗酒店、黃竹坑如心南灣海景酒店、香港旺角薈賢居及灣仔薈賢居。👇👇👇按圖看「如心酒店集團」早鳥優惠及年糕款式👇👇👇

【14】海景嘉福洲際酒店：海景軒

海景嘉福洲際酒店著名高級粵菜食府海景軒推出4款自家製賀歲糕品，較特色的推介有紫薯蟲草花臘味芋頭糕、雙層紫心番薯年糕及奶皇珍珠年糕。👇👇👇按圖看「海景嘉福洲際酒店」年糕款式及售價👇👇👇

【15】8度海逸酒店 *22/1前早鳥優惠低至79折*

8度海逸酒店今年推出4款糕點，以酒店出品來說，相比廉宜，最平只需$138便有一底年糕。糕品亦頗有特色，如黑糖桃膠年糕及鮑魚黑松露野菌糕。👇👇👇按圖看「8度海逸酒店」年糕款式及售價👇👇👇