《美味天王》煮咖哩｜推介九龍7間人氣咖哩　必試重慶明星食堂

近日無綫電視重播由歐陽震華和關詠荷飾演的經典電視劇《美味天王》，劇情講述關詠荷參加廚藝大賽挑戰煮「好食到飛起」的咖哩雞。 《香港01》飲食記者搜羅了九龍區7間人氣咖哩餐廳，有尖沙咀重慶大廈著名星級印度食堂，廣獲網友推薦的正宗巴基斯坦咖哩小店，亦有九龍城30年清真美食老字號。 （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

【1】亞龍咖喱——網友熱捧勁辣咖哩

這家擁有超過45年歷史的港式咖哩店主打巴基斯坦咖哩，比印度辣。招牌菜有咖哩洋蔥牛腩、咖哩蝦、咖哩雞等，醬汁較稀不過辣度十足，可因個人喜好挑選辣度，中辣已經相當啃，適合愛挑戰辣度的食家。

同街有一家店店名叫「阿龍咖喱」，與這家相當近似，不過論食品質素，則是本篇推介的「亞龍」較多好評，因此被網民嘲為「翻版」，提醒大家切勿進錯店。🥘🥘🥘原來2間「亞龍咖喱」之間有段故事，按圖看詳情！🥘🥘🥘

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亞龍咖喱 Ah Long Pakistan Halal Food 地址：佐敦吳松街93號A地下 電話：2782 1635

【2】清真牛肉館——清真認證九龍城名牌老店

這家香港清真菜名店於九龍城開業已超過30年，是這區的必吃食店之一，不少人慕名而來試試招牌牛肉餅，脆皮爆汁多肉，傳聞日賣一千個！店內所有食材均獲清真認證，菜式以牛和羊為主。除了牛肉餅，這裡的咖哩羊腩亦是一絕。🥘🥘🥘「清真牛肉館」出名平靚正，按圖看美食及售價🥘🥘🥘

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清真牛肉館 地址：九龍城龍崗道 1 號 電話：2382 2822

【3】Khyber Pass Mess Club——重慶明星食堂咖哩王

重慶大廈是印度餐廳集中地，其中位於E座7樓的Khyber Pass Mess Club因其高質咖哩，被譽為「7E咖哩王」。由印度廚師主理，味道夠正宗，因此多間傳媒、電視節目都曾報導這間食店，甚至吸引不少名人專程光顧。客人大多會點選黃咖哩和紅咖哩，再配以印度烤餅，另外印式燒鵪鶉、咖哩角和芒果乳酸亦是人氣之選。🥘🥘🥘按圖看「7E咖哩王」美食推介 🥘🥘🥘

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Khyber Pass Mess Club 地址：尖沙咀彌敦道36-44號重慶大廈E座7樓E2室 營業時間：12:00-15:00 / 18:00-23:00 電話：27212786 / 64440961

【4】新德里餐廳——咖哩必配芝士烤餅

重慶大廈同樣人氣爆燈的新德里餐廳，網友評價高，普遍讚賞其芝士烤餅，餅裡包著大量濃郁的芝士，有著豐富的奶香，其他口味的烤餅同樣出色。至於其他必推介菜式還有炒印度黃飯、新德里特式燴羊肉和瑪沙拉燴雞等。🥘🥘🥘點擊圖片看「新德里餐廳」芝士烤餅最佳食法🥘🥘🥘

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新德里餐廳 The Delhi Club 地址：尖沙咀彌敦道36-44號重慶大廈C座3樓3室 營業時間：12:00-15:30 / 18:00-23:30 電話：23681682 / 59670026

【5】Sedique Halal Mess——大件夾抵食

這間食店較少街客認識，不過熟知重慶大廈的人都會推介，因為食物性價比相當高。有細別於其他印度食品店，這裡主打傳統巴基斯坦美食，當中的鐵板燒雞是必吃推介，香辣乾身，惹味非常。不過，亦有食評指這裡的食物偏鹹，而且有點油膩，如怕肥便要慎選。🥘🥘🥘按圖看「Sedique Halal Mess」美食推介及售價 🥘🥘🥘

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Sedique Halal Mess 地址：尖沙咀彌敦道36-44號重慶大廈A座6樓A3室 電話：23674445 / 34223491

【6】香料咖哩皇——熱情親民咖哩小店

香料咖哩皇由巴基斯坦人主理，不過部分職員會講廣東話，地道又熱情。相比其他較出名的咖哩店，這裡供應的菜式選擇較少，二人餐或四人餐較抵食。推介蒜蓉烤包、咖哩角、炭烤香燒雞、烤脆餅塊、印度黃飯、瑪沙拉咖哩雞和印度香料咖哩雞都十分值得試。🥘🥘🥘「香料咖哩皇」食物偏辣，按圖看解辣方法。🥘🥘🥘

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香料咖哩皇 地址：尖沙咀彌敦道36-44號重慶大廈4樓C-2室 營業時間：18:00-23:00 電話：97722941

【7】印度素食菜館——素食咖哩選擇

如習慣吃素食，這間餐廳就非常適合，是只售賣素菜的印度食店。老闆最推薦的菜式是芝士洋蔥辣燴，雖然是店中最貴，也很小份量，但裡面加入了青椒、蕃茄、小黃瓜、洋蔥等大量蔬菜，加上芝士後香濃好吃，不少食客都說一試難忘。🥘🥘🥘按圖看「印度素食菜館」美食相片 🥘🥘🥘