抵食Lunch｜北角炮台山6間CP值高午餐推介　$15滷肉飯7日限時優惠

北角街市出名便宜，其實附近的餐廳也有不少抵食又飽肚的食品！今次《香港01》飲食頻道記者就推介6間北角及炮台山CP值高的食店給大家，無論12點吃正餐或習慣2點吃late lunch，通通40元以內便吃到，其中一間在農曆新年前夕更推半價滷肉飯！ （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

【1】九份飽——台式粗粒滷肉飯、三色芋圓

餐廳裝潢走台灣九份老街懷舊風，看到復古燈籠已知是專賣台灣菜。主打台式滷肉飯（魯肉飯）、紅燒牛肉麵、鹽酥雞、甜不辣、三色芋圓等，其中招牌滷肉飯用上五花肉，加入台灣秘製醬汁滷約4小時，入味而富油香。1月新推「春節優惠」，只需半價便能買到一碗原價30元的滷肉飯！👇👇👇半價優惠有限時段供應！按圖看「九份飽」優惠詳情👇👇👇

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九份飽 地址：北角蜆殼街4號宇宙商業大廈地下1-3號舖（近炮台山站） 營業時間：11:00am – 9:30pm

【2】佳記美食——全日抵食兩餸飯店

佳記美食位於英皇道，舖位顯眼，在北角開業不足一年已經迅速竄紅，成為每天午市及晚市的長龍店。竄紅原因在於全日供應只需33元的兩餸飯，已包湯、豆漿或啡茶熱飲。門口有大扇玻璃窗看到本日供應的餸菜選擇，超過20款餸任選，看中了才埋位付錢也可。堂食外賣同價，但有食客指店員服務態度欠佳，如果不想坐在店內吃，外賣也是好選擇。👇👇👇按圖看更多「佳記美食」推介餸菜有哪款👇👇👇

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佳記美食 地址：北角英皇道490號地舖（北角站B3出口） 營業時間：10:00am – 10:00pm

【3】北角電車飯堂——臥虎藏龍即炒鑊氣粉麵

北角電車總站員工休息室旁有個以半透明簾遮著的門口，是已經幾十年歷史的工友飯堂，不過街客也可以點餐，名符其實連本區居住的街坊也未必知的隱世飯堂！裝潢陳設簡陋，即叫即製炒粉麵，收費廉宜，普遍34至37元，粉麵出色在夠鑊氣。👇👇👇按圖看更多「北角電車飯堂」推介菜式👇👇👇

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北角電車飯堂 地址：北角電車總站站頭（北角站A1出口）

【4】瓊媽媽海南美食——手撕雞飯口碑載道

這間由正宗海南師傅主理的餐廳，主打用新鮮雞製作的簡單飯餐，食品選擇不多不過都是招牌菜，包括無骨海南雞、沙薑雞、霸王雞、口水雞等。廚師每天凌晨5點便回店浸雞，吃過的街坊都讚雞肉夠嫩滑入味，推介必點此店特製海南三色醬，以青木瓜、金桔汁及豉油等調配，鹹中帶酸十分開胃。最便宜的套餐只需35元，送湯。👇👇👇如果糧尾想吃得更慳，按圖看「瓊媽媽」如何飯餐平$6👇👇👇

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瓊媽媽海南美食 地址：北角書局街11號地舖（北角站B1出口） 營業時間：11:30am – 9:30pm

【5】祥發茶餐小廚——招牌大大件瑞士雞髀

原舖位於銅鑼灣的祥發茶餐廳憑著招牌瑞士雞髀打響名堂，自遷至北角店後，吸引忠心食客移步幫襯。馳名黑漆漆的瑞士汁，魯雞髀盡吸收香甜醬汁精華，入味卻肉質保持嫩滑。「不可不試瑞士餐」有多款選擇，如配吉列魚柳包、沙嗲牛肉麵、炭燒豬頸肉飯等，最便宜的配塔都只是37元。👇👇👇「祥發茶餐小廚」瑞士餐限時供應，按圖看供應時間👇👇👇

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祥發茶餐小廚 地址：北角七姊妹道27D號地舖（北角站B4出口） 營業時間：8:00am – 9:30pm（逢星期日休息）

【6】青藏牛肉麵——高原風味羊肉湯麵、串燒

北角有條內街錦屏街成為近年新興 「食街」，梯級上山的小巷開設了不少高質小店食肆，如西式餐廳、星洲蝦麵店、酒吧等，不過價位普遍不便宜。而青藏牛肉麵的定價則較為大眾化，主打充滿風味的牛肉、羊肉湯拉麵及串燒。最平麵食只需40元，如雞蛋湯麵、溫泉蛋涼拌麵等。另有招牌牛肉麵、孜然串燒等。👇👇👇按圖看「青藏牛肉麵」招牌食物及價錢👇👇👇

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