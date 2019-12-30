抵食鋸扒Lunch｜荃灣3間高質扒房午餐　64元牛扒Set、50元石燒牛

60元吃個午餐不算便宜，不過如果這個價錢可以吃到大大份高質牛扒，兼包飲品或小食，就十分化算！ 本篇推介荃灣3間扒房，午市扒類套餐均只需60元左右，其中最抵吃的一間50元已經吃到安格斯牛膈肌漢堡扒，更包沙律任食。 （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

【1】神石燒きビーフステーキ專門店 特調神石汁配美國天然牛扒

這間由本地樂隊Rubber Band成員阿偉開設石燒牛扒專門店，先於油麻地起家，近月再在荃灣開設新分店。店內供應近14款牛扒、豬扒及魚扒，最抵吃的美國安格斯牛膈肌漢堡扒80元便有交易。不過最抵吃的是其午市特價餐，由11時供應至下午6時，同樣是牛膈肌漢堡扒卻只售50元，足足便宜了30元！而且還包湯、飯及沙律任食，難怪每到午市就人龍超長。

😍😍😍有很多扒類款式選擇，按圖看哪些午市有特價😍😍😍

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神石燒きビーフステーキ專門店Jinseki Steak 地址：荃灣大河道98號如心廣場商場二期2樓206號舖 營業時間：11:00am – 10:00pm

【2】森美餐廳 足料大大份牛扒餐

香港有2間不同的森美餐廳，一間在西環的舊式扒房，而另一間就是這家只經營約廿多年的港式扒房。餐廳並不起眼，位於港鐵旁以天橋相連的小商場之中，不過亦因如此，得以用較便宜的價錢供應大足料的扒餐。晚餐約需$150左右，單人版威靈頓牛柳、鵝肝牛柳及芥末蜜糖德國豬手是這裡的人氣菜式。午餐選擇較少，不過只需約半價即65元就能吃到香煎牛肉眼扒、迷迭香羊髀扒等，頗為抵吃，套餐包餐湯及飲品。

😋😋😋按圖看森美餐廳的招牌美食😋😋😋

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森美餐廳 原店1：荃灣西樓角路170-184號華都中心2樓30-60C舖 分店2：荃灣西樓角路170-184號華都中心地下A2號鋪 營業時間：11:00am – 10:00pm

【3】莎樂美餐廳 街坊老扒房午餐必吃雪糕甜點

荃灣區少有舊式扒房，這間是僅有三十多年歷史的老牌西餐廳。上下兩層的裝潢充滿80年代感覺，主打十數款招牌鐵板扒餐，多用澳洲及新西蘭肉類。雜扒餐及西冷牛扒就最受食客歡迎，各款套餐均包大大個熱辣軟熟的牛油餐包，是種懷舊的味道。午餐非常抵吃，均一價64元可選牛肋條、洋葱豬扒等，款式有機會轉換，這個價錢更包飲品及棉花糖朱古力雪糕，喜歡吃甜品皂的話必選這間。

😀😀😀按圖看莎樂美餐廳推介經典美食😀😀😀

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