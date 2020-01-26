新年好去處2020｜沙田3大掃街熱點　沙角市場、廣源夜市開到凌晨

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年初三又稱「赤口」，傳統上不宜拜年，不少市民都到沙田車公廟參拜祈福，又或者入沙田馬場看賽馬。其實沙田美食多籮籮，除了沙田港鐵站最就近的新城市廣場以外，其實還有很多地方是美食集中地，今次《香港01》飲食頻道記者就推介3個沙田區掃街好去處給大家，介紹各個地點的必吃選擇，包括上年才翻身重開的沙角市場FRESHALL、廣源市場以及好運中心。

（文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

【1】沙角市場

於2019年6月尾才重開的沙角街市熟食市場，搖身一變成食街FRESHALL，進駐約10檔小食店，其中以藥膳醉雞米線、特色墨魚汁燒賣、原隻烤豬手等較吸引街坊。

😋😋😋按圖看「沙角市場」5間食店及必吃食品推介😋😋😋

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沙角市場FRESHALL

地點：沙田沙角街5號沙角商場地下（近沙田圍港鐵站）

營業時間：7:00am - 翌日1:00am

【2】廣源市場

廣源街市則早於2018年已經翻新完成，熟食區變成「廣源夜市」，由於此區並不太就近大商場，因此夜市成為附近的著名美食蒲點。辣菜甫狗仔粉、手拉腸粉、芋圓豆花等都是人氣美食之一。

😋😋😋按圖看「廣源市場」5間食店及必吃食品推介😋😋😋

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廣源市場

地點：沙田小瀝源路68號廣源邨廣源商場地下

營業時間：7:00am - 翌日2:00am

【3】好運中心、沙田中心

好運中心及沙田中心鄰近沙田港鐵站及新城市廣場，是本篇交通最便利的推介地點。美食較集中在好運中心，不過相連的沙田中心也有掃街必食之選。推介有蜜糖沙嗲串燒、芝麻椰絲雞蛋仔、潮式陳年滷水鵝等。

😋😋😋按圖看「好運中心連沙田中心」4間食店及必吃食品推介😋😋😋

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好運中心

地點：沙田橫壆街1-15號

營業時間：6:00am - 11:30pm

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