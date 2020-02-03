稻香飲宴乳豬全體大縮水！網民：勁似Peppa豬　稻香如此回應…

酒樓圍菜質素一向有參差，最近就有網民在Facebook群組「食在元朗」中上載照片，表示於元朗朗屏的稻香超級漁港惠顧晚飯酒席時，發現「頭大身細」的燒乳豬，懷疑「偷工減料」，因此向食店投訴。《香港01》飲食頻道記者就此向該稻香分店及事主查詢，獲得雙方回覆。

根據網民「Eric Tang」在Facebook分享，他於2月2日晚上8時30分左右，在位於元朗朗屏商場的稻香超級漁港，與朋友訂了廂房享用4988元的圍菜套餐「興旺宴」，卻發現乳豬有異樣，豬頭大得佔半隻碟，而乳豬件亦只有少得約半隻碟份量，所以隨即向侍應投訴。而記者向酒樓店長文小姐查詢，亦承認出菜有誤。👇👇👇點擊圖片即睇事主講述事發經過及酒樓回應👇👇👇

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過千網民留言討論

事主於網上分享經歷後，不少網民紛紛留言討論，更有一位貼出於同一晚同一店舖享用乳豬全體的相片，對比極大。👇👇👇點擊圖片即睇網民留言及相片分享👇👇👇

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資深廚師周中談乳豬處理程序

就是次稻香分店「放錯豬頭」事件，記者致電向資深廚師周中及一位不願透露名稱的酒樓經理查詢。

周中師傅指，理想乳豬全體製作程序，是先把乳豬開肚調味，經多重步驟把豬燒好後，逐隻斬開，有時會先片皮，後斬肉，再舖上，令賣相更均勻美觀。

而受訪酒樓經理就指，如一次過接到5圍以上，則酒樓普遍會先斬豬頭，再逐隻起肉起骨，完成後把豬頭拼回，因此的確有機會出現有如今次「放錯豬頭」事件。業內酒樓普遍分2種乳豬大小，約3至3.5斤的小型乳豬會用來作「全體」，而5至8斤的大乳豬則會大約一分為8份「乳豬件」製作拼盤等，所以懷疑是次事件就是放錯「斬件」用的大豬頭，導致出現頭大身細「畸型豬」。

👇👇👇點擊圖片看周中師傅分享乳豬點先叫燒得好、邊個部位最好食🤤🤤🤤