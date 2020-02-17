外賣優惠｜4間點心外賣速遞推介　東海75折、鴻星8折、鼎點送甜品

新型冠狀病毒疫情肆虐，不少人對外出飲食有所忌諱，對於習慣飲茶歎點心的人士未免難擋心癮。近月不少酒樓或點心店都新推出外賣送上門服務，部分更與速遞平台合作，提供特價優惠，如果叫點心回家吃，不只能省掉加一服務費及茶錢，點心淨價分分鐘比堂食更化算！以下推介4間外賣點心的優惠。 （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

【1】東海飲食集團：外賣低至75折、一人點心$12起

東海飲食集團旗下的東海酒家、東海薈、東海薈拉斐特等，以新鮮海鮮製作的食品馳名。2月首次推出全線點心外賣服務，其中還有一籠一件的單人款式，優惠低至75折！👇👇👇按圖看「東海集團」優惠詳情及單人款式點心推介👇👇👇

+ 4 + 3 + 2

【2】鴻星集團：全單8折、特別推出2人／4人餐

而同樣主打高質點心的鴻星集團，亦早於1月與另一外賣平戶戶送（Deliveroo）合作，推出中菜外賣服務。除了有十數款點心選擇，還有各款小菜、炒粉麵等，全部也即時有8折優惠。折後與堂食價錢對比大約也有95折，不過留意需付運費$20起，所以點餐越多越化算。👇👇👇有款2人餐連堂食都沒有，按圖看「鴻星中菜」外賣餐牌及價錢👇👇👇

+ 2

【3】豪隍點心工房：滿即減$10、最平點心$23

豪隍點心工房的餐廳行政總廚曾於「世界粵菜廚皇大賽」的「點心組」獲獎，其墨西哥叉燒包是必點招牌點心之一。如透過Food Panda點餐，有超過50款點心可選，只要訂滿$80即可減$10，而訂滿$100亦可同時免運費。👇👇👇按圖看「豪隍點心工房」外賣餐牌及價錢👇👇👇

+ 3 + 2

【4】鼎點：85折歎1人點心拼盤、免費

鼎點是中環區新派點心店，主打高湯小籠包、黑松露燒賣、XO醬炒蘿蔔糕等。推全單85折優惠，記者推介較特色的1人「Set Meal」。👇👇👇不過有設最低消費，按圖看「鼎點」更多優惠詳情👇👇