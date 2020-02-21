網民批Aeon賣爛蘋果　「青森蘋果變黑心蘋果」　附8個揀蘋果貼士

近日有網民分享在Aeon買到「金玉其外，敗絮其中」的日本蘋果，引來不少網民評論。有指其購買的蘋果品種其實不合時節，才會買中爛生果。想買到靚蘋果？本文告訴你7種人氣日本蘋果的當造季節，及選購蘋果8大貼士。

網民Niki Yeung在Facebook群組「真．荃灣友」中貼文，指星期二（2月18日）在荃灣灣景廣場的Aeon分店，買到4個「日本名月蘋果」，隔兩天即2月20日切開後，發現蘋果心發黑變爛。

「名月蘋果」為Aeon近期「日本青森蘋果節」的推介產品之一，由日本青森縣直送到港，售39.9元兩個。表面完好，卻料不到果心變爛，不少網民都留言批評。

👇👇👇按圖看蘋果照片及網民留言👇👇👇

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Aeon：已把涉事品種下架

有留言網民提議發文者存起單據到Aeon退款，Aeon回覆《香港01》飲食記者稱，顧客如對所購買的產品有任何疑問，可以帶同貨品及收據到店舖辦理退款或換貨手續。

Aeon企業事務部又補充，會致力確保食品的品質，有關日本蘋果放售時間會視乎產品品種而定，一般為三天至一星期。除了會存放於陰涼地方或雪櫃，店舖職員亦會每天定期檢查商品品質。而《香港01》記者在發稿日再到事發Aeon分店，亦不再見到「名月」蘋果，職員稱已經下架。

日本蘋果最佳購買月份

日本出產生果甚多，「名月」只是其中一款蘋果品種。有網民提出生果不時不吃，應跟據時節購買，而這款「名月」的當造季於11至12月，所以大家不應遲至2月才購買。究竟日本不同蘋果品種應該何月去買才最適合？

👇👇👇按圖看7種人氣日本蘋果的當造季👇👇👇

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懂得跟時節選購蘋果之餘，還有更多貼士👇👇👇按圖看選購蘋果8個貼士👇👇👇