外賣自取7間優惠推介　Pizza Express薄餅$50、Pizza Hut買一送一

最近多間薄餅店都推出激抵優惠，以為Pizza Hut舖天蓋地宣傳的「買一送一」著數已經夠抵，不過Pizza Express今日（2月25日）推出的$50薄餅亦十分吸引！《香港01》飲食頻道記者搜羅了以下7間最新的抵吃外賣自取優惠，推介給大家。 （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

自取優惠【1】Pizza Express快閃$50薄餅優惠

Pizza Express由2020年2月25日起推出全新外賣自取優惠，50元便買到原價148元至188元不等的14吋薄餅，每次指定款式不同。優惠至3月27日，不過只限其中5日有這個優惠！👇👇👇按圖看哪5天是指定日期！及獲取優惠的4大步驟👇👇

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更多外賣自取優惠

如果喜歡叫外賣簿餅，Pizza Hut及Pizza Box也有買一送一優惠，另外上海姥姥最平$1吃到小籠包，而翡翠拉麵小籠包、Delifrance及來佬餐館亦推出了最新外賣自取優惠，低至34折！

👇👇👇按圖看第2至7間外賣自取優惠介紹👇👇👇

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💡💡💡伸延閱讀：4間CP值高點心外賣速遞推介💡💡💡

外賣點心回家歎茶，不但可以省掉加一服務費及茶錢，點心淨價分分鐘比堂食更化算！👇👇👇「鴻星集團」有款外賣2人餐連堂食都沒有，按圖看優惠👇👇👇

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