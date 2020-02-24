外賣自取速遞13間優惠推介　譚仔米線加$2換小食、南記全單減$30

近日因疫情關係外賣美食大熱，《香港01》飲食頻道記者搜羅到多間抵吃的外賣優惠，送上門或自取也有。其中最新有譚仔雲南米線2月24日才開始的$2優惠，即看以下詳情及其他12個精選外賣著數。 （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

外賣優惠【1】譚仔雲南米線期間限定$2優惠

由2020年2月24日起至3月15日，譚仔雲南米線會推出2種外賣新優惠，只需2元即加配飲品或小食。👇👇👇按圖看獲取$2優惠的3個步驟及優惠詳情👇👇

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更多精選外賣優惠：怡紅院火鍋料理$1湯底

位於蘭桂芳酒吧區的新派火鍋店「怡紅院」最近有新優惠，無論堂食及外賣都可享$1火鍋湯底優惠，訂購食品滿額更免運費送上門。

其他低至半價的抵食外賣優惠還有南記粉麵、譚仔三哥米線、傷心酸辣粉、榮式雞扒專門店、牛角、Outback、Delifrance、Pizza Express、Ruby Tuesday、文記火鍋及燒公子串燒店。部分外賣優惠有限時！

👇👇👇按圖看「怡紅院」及其他11間食店外賣自取優惠👇👇👇

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💡💡💡伸延閱讀：連鎖食店縮短營業時間安排💡💡💡

日前譚仔雲南米線公布縮短部分分店營業時間，如果想到店當食或買外賣便要留意。👇👇👇按圖看「譚仔雲南米線」最新分店營業時間安排👇👇👇

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如想知其他5間連鎖店包括麥當勞、譚仔三哥米線、大快活、薩莉亞及Pacific Coffee的最新營業時間，請按【武漢肺炎｜6間連鎖食店最新營業時間一覽 麥當勞及譚仔縮短營業】觀看全文🖱️🖱️🖱️