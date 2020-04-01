7-11早餐配飲品$11　IKEA瑞典肉丸15粒$29食到　4月飲食優惠推介

踏入4月，各餐廳、便利店等都推出各種優惠。《香港01》飲食記者繼續為大家搜羅5個最新飲食優惠，包括7-11的早餐套餐券，最多慳$7.9食日式麵包加飲品，及IKEA最新外賣優惠，不用$30就可食瑞典肉丸食到飽。

7仔抵食早餐組合

便利店7-11推出售價$55的「朝氣麵包套餐券」，內含5張套餐換領券，讓大家可以平均$11買到包含7仔自家品牌的日式麵包，及指定紙包飲品。想知道套餐券如何為你慳錢，點擊睇記者為大家整理的至抵組合 👇👇

IKEA期間限定優惠

大家去IKEA餐廳或美食站的話，幾乎每個人都必叫皇牌的瑞典肉丸，不過由於價錢不算特別平，不少人選擇一大盤與朋友分享。平時食15粒肉丸就要$33，但現在不用$30就 食到還連飲品呢！點擊睇如何以優惠價一人獨食15粒肉丸 👇👇

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疫情下大多數時間都留在家中，不如趁這個機會試試最近大熱，由韓國紅到香港的「400次咖啡」。不用什麼道具，簡單一個水樽都可以完成，點擊睇詳細教學 👇👇

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