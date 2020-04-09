大澳一日遊｜7間掃街美食推介　隱世茶果、炭燒雞蛋仔、蝦醬豬餅

大澳是個著名郊遊地點，周街美食，哪些才是掃街必食推介？《香港01》飲食頻道記者推介7間小店給大家。建議大家bookmark定，待疫情緩和後才出動尋找美食。 （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

大澳巴士總站（圖片來源：IG@csyderek）

大澳一日遊最方便的方法就是由東涌乘搭大嶼山巴士去，或者由屯門乘渡輪前往。巴士總站與渡輪碼頭的位置相近，一下車或下船，從永安街進入大澳漁排便有2間好吃小店推介。

【1】復興行：招牌滷水大墨魚

沿海邊堤壩行入永安街，這間小食店相當顯眼，魚蛋燒賣等小食應有盡有。除了大大粒「爆脆魚蛋」，還有只此一家的秘製滷水大墨魚！老闆拿出新鮮熱辣的大墨魚，比手掌還大隻，切開厚肉，咬落彈牙充滿滷水香。不過這麼大隻，必需與其他食客分享，襯多人時買就夠新鮮。👇👇👇按圖看「復興行」推介小食及售價👇👇👇

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復興行 地址：大澳永安街4D舖

【2】隱姑茶果：老字號茶果、雞屎藤

於永安街行前數間舖，會見大大個招牌「正宗隱姑茶果」。這間可算是大澳的老字號傳統小食店，售賣手製茶果多年的婆婆「隱姑」退隱後由親人接手，依舊有售以糯米和藤草製作的甜鹹糕點，一般$10左右一個。👇👇👇按圖看「隱姑茶果」特色茶果入面包甚麼餡料👇👇👇

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隱姑茶果 地址：大澳永安街11號A

大澳涌行人橋打卡點！橋後繼續掃街之旅

而從永安街左轉行過大澳涌行人橋之後，亦相當多好吃小食！

大澳涌行人橋，這裡是欣賞「港版威尼斯」的最方便地點。（黃慧雯攝）

過橋即到的街市街就有間專吃芝士燒蠔的燒烤店，左轉石仔埗街有「翻生版」炭燒雞蛋仔，而如果右轉入吉慶街，則有3間著名小食店，必食蝦醬豬肉餅、即炸沙翁及特色香妃卷。👇👇👇按圖看橋後5間掃街美食推介👇👇👇

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💡同場加映：租艇郊遊好去處💡

如果嫌大澳太多人，香港還有很多隱世郊遊好去處，例如以下推介的外島，自行租艇、租水上的士便可到達👇👇👇按圖看景色有多美👇👇👇

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