元朗4間CP值高台灣菜　$40羅東肉焿番芋泥吐司、$68二悅牛肉麵

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情仍未受控，經常飛台灣的港人想飛都無得飛，難免想平價又大碗的台灣菜！突然想食台灣菜可以點？其實香港都有不少高質台灣菜，《香港01》精選元朗4間CP值高的台灣菜餐廳，其中一間更是來自宜蘭的過江龍。待疫情過後，大家不妨入元朗歎下高質台灣菜！

【1】人氣宜蘭肉焿湯過江龍@羅東肉焿番

來自宜蘭的羅東肉焿番，是本港首間肉焿店，亦是區內的人氣小店，每逢周末店外都有長長的人龍。餐廳的招牌有台式紫薯芋泥吐司、肉鬆芋頭吐司、肉焿湯、乾拌麵等，厚厚的紫薯芋頭吐司最IGable，幾乎爆餡的芋泥和紫薯超綿密，喜歡芋頭的你不要錯過！👇👇👇記者覺得最好食的竟然不是吐司？按下圖即睇羅東肉焿番招牌菜、價錢、記者最愛美食 👇👇👇

+ 4 + 3 + 2

羅東肉焿番 地址：元朗鳳翔路69號建輝大廈地下5號舖 電話：61125353 營業時間：星期一至日 12:00 - 21:15

【2】隱世台式牛肉麵@二悅

說起台灣一定會想起紅燒牛肉麵，元朗有間隱世的心機小店專賣牛肉麵、手工肉燥拌麵，招牌紅燒牛肉麵有兩種食法，可以當作拌麵，又可以加入牛骨湯底變成湯麵，最適合有選擇困難的記者！👇👇👇想知道記者最推介哪一種食法？按下圖即睇記者食評👇👇👇

二悅 地址：元朗合益路9-15號紀業樓地下G號舖 電話：91433347 營業時間：星期一 休息 星期二、三、五至日 12:00 - 15:00 18:00 - 21:00 星期四 12:00 - 15:00

【3】區內性價比超高牛肉麵@士林台灣麵

位於元朗鬧市的牛肉麵店，標榜牛骨湯底是每日新鮮熬製20個鐘，牛肉選用半筋半肉的牛展，偏向軟腍、易入口，麵條是常見的台灣幼麵頗為彈牙。不少網民推介酥炸雞扒及酥炸排骨飯，炸粉少雞肉厚、啖啖肉，最適合食肉獸！👇👇👇按圖即睇士林台灣麵美食推介、價錢👇👇👇

+ 2

士林台灣麵 地址：元朗西菁街9號富盛大廈地下 電話：24779775 營業時間：星期一至日 11:30 - 22:00

【4】平民化地道台式小店@真台客

最後一間高質台灣菜真台客，招牌菜有鹽酥雞魯肉飯、台式蛋餅、臭豆腐等，記者最喜愛的蛋餅只有這間台灣菜才有！記者試過起司吞拿魚蛋餅，蛋餅份量算大，外皮煎得香脆、淡淡蛋香，但芝士略嫌不夠多，沒有爆漿效果。👇👇👇想知道餐廳有甚麼免費任飲飲品，按下圖即睇真台客美食推介、價錢👇👇👇

+ 2

真台客 地址：元朗仁樂坊5號利發大廈地下G及F號舖 電話：24430388 營業時間：星期一至日 10:00 - 22:00

😍😍😍 同場加映：肺炎飲食｜元朗5間露天餐廳 必試屏山隱世德國菜 狗狗好去處 😍😍😍

新冠肺炎疫情影響，港人都寧願留在家中，不過想出外吃飯都可以選擇露天餐廳、有戶外座位的食店。記者精選元朗5間露天餐廳，不少都是寵物友善餐廳，假日不妨帶狗狗去享受美食！👇👇👇按下圖即睇第一間餐廳美食，記者私心推介最正竟然不是主菜👇👇👇

+ 3 + 2

仲有兩間隱世餐廳超高質，立即點擊內文👉👉肺炎飲食｜元朗5間露天餐廳 必試屏山隱世德國菜 狗狗好去處