KFC麥當勞9大優惠　$88炸雞桶餐、早餐送搓手液、外賣免運費

快餐店又有新品新優惠，《香港01》飲食頻道記者搜羅麥當勞（McDonald’s）及肯德基（KFC）的4月最新推廣，不止有新包、新雞、新雪糕，還有合共9大優惠，堂食、外賣都有份。 （下列優惠以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

麥當勞近日推出多款新品及優惠，部分更是於本文發稿日才開始的新優惠！期間限定的火腿扒芝蛋飽4月16日起推出並列為「超值選系列」，特價13元。而原本的「福岡草莓」雪糕已經轉為「西尾抹茶」味。

還有更多其他限時著數，如早餐送禮、晚市限定特價套餐及外賣優惠等等。👇👇👇按圖看麥當勞6個優惠詳情👇👇👇

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而肯德基方面，4月則推出全新「椒麻脆辣雞」，即日起至起至5月27日供應。有別於以往普通脆辣雞，這款新雞加入了黑白胡椒、花椒、辣椒和多款香料製成，加強麻痺感，而且更惹味，嗜辣者不妨一試。👇👇👇按圖看KFC 3款優惠詳情👇👇👇

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💡同場加映：抵食外賣優惠💡

還有些外賣優惠相當抵吃！👇👇👇按圖看其中5間推介👇👇👇

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