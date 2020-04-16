Sukiya食其家新品山藥泥牛丼／烤鯖魚　記者實試質感味道有幾高CP

日本牛肉飯連鎖店「Sukiya食其家」的香港店，4月16日推出烤鯖魚早餐和山藥泥牛丼，網民對山藥泥牛丼的非常期待，到底山藥牛丼有什麼吸引力？配什麼才好吃？《香港01》記者早上9時去實試，相信是全港第一位食到山藥泥牛家丼顧客。

秋葵山藥泥牛丼加配烤鯖魚，賣相不錯，魚都幾大件。（李琬瑩攝）

受到疫情影響，記者在4月16日上午9時正到達Sukiya，店外已經沒有開業初期的長長人龍。不過，店員表示由於系統未完成更新，記者足足等了半小時才可落單，趁新品推出，點了一碗中型的大熱秋葵山藥泥牛丼，再加30元轉烤鯖魚套餐，配上店家推介的特製冰紅茶。這個套餐約6分鐘後已經有得食，出菜時間很快。點擊下圖看記者的誠實食評👇👇👇

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秋葵山藥泥丼飯清新無苦澀味👍

整體而言，記者認為丼飯的秋葵鋪在山藥泥下面，剛好灼熟，十分爽脆，亦無苦澀味。牛肉和洋蔥依舊是原本醃好的，與一般牛丼無分別。牛丼的飯依舊保持口感微黏卻粒粒分明，一食就知道是日本米的感覺。此外，冰紅茶終於有改良，沒有最初出品的苦澀且無味，加入了糖，更易入口。至於烤鯖魚表現又點呢？點擊看記者實試評價👇👇👇

留意早餐不可外賣😞

想試鯖魚可以轉套餐加配，不然就只有早餐時段才可以食到烤鯖魚早餐。不過要注意的是，早餐Menu是不可以外賣的！

因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，Sukiya亦推出了一系列防疫措施，除了全部店員均佩戴口罩、餐桌相隔1.5米距離、入內要量體溫，店內亦提供酒精消毒搓手液。餐具亦全部換上獨立包裝的即棄餐具，感覺比較衛生。

單點山藥泥牛丼👍

最後，記者覺得$75的秋葵山藥泥牛丼配烤鯖魚套餐有點小貴，但份量真的很多，超出一般女生的食量，男生亦可食得飽。以價錢和均衡的營養角度來講，CP值未算好出色，喜歡山藥的你，可以單點山藥泥牛丼。

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