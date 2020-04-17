聖安娜廁紙蛋糕最啱打卡！美心新Cake似芒果糯米糍　6款蛋糕推介

受近期新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情所影響，大家都乖乖地留在家，心情難免有點鬱悶，不妨買點甜點令心情舒暢一點！《香港01》飲食頻道為你介紹四月6款新蛋糕，隔離在家的日子，一邊吃蛋糕一邊看電視，抗疫同時解解悶氣吧！

Häagen-Dazs、美心西餅、東海堂和聖安娜餅屋四月份都分別推出了全新口味蛋糕，大部份味道偏清淡，不太嗜甜的人都不妨一試。喜愛酸甜味道的記者個人推介美心mochi芒糍蛋糕，東海堂的麴釀蛋糕系列採用低脂、低膽固醇食材，最啱注重健康的女生。有小朋友的家庭可以一試 Häagen-Dazs全新系列雪糕蛋糕，聖安娜的廁紙蛋糕當然最啱打卡啦！

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💡同場加映：外賣7大衛生貼士💡

大家最近留家抗疫，少不免會叫多了外賣，但原來叫外賣都不保證一定安全！叫外賣時只要做多一步，就能降低感染新冠病毒的機會。除此之外，買茶飲亦有應該注意的地方，立即按圖記熟以下貼士，在家安心用餐👇👇👇

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