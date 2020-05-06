讓人懷念的12款童年回憶朱古力　食過一半童年無白過　有款已停產

近日有網民討論市面上的好食朱古力，其中明治的一款經典朱古力上榜，更是一眾90後必定食過的朱古力！《香港01》飲食記者精選12款懷舊朱古力，全部都是90後童年必食朱古力，有一款更加已經停產，現在只能買到新版本，非常可惜！

小時候最愛食朱古力。（《櫻桃小丸子》截圖）

近日有網民討論哪款朱古力好食，當中提到明治筒裝青提朱古力，這款簡直是90後記者的童年回憶朱古力，以前最鍾意與同學仔分享，半日已經食晒一筒！

講起懷舊朱古力，明治簡直是大贏家，記者幾乎每一款都食過！🍫🍫🍫如果無食過下面咁多款朱古力等於無童年！按下圖即睇有邊12款上榜👇👇👇

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說起懷舊食品，除了朱古力，其實還有不少飲品值得回憶一番，記者最有印象的就是Qoo提子汁，小學時期午餐時間一定會飲一盒！不過現在已經買少見少了。記者當年還喜歡飲水蜜桃汁，👇👇👇有一款現在已經在香港市場上消失！按下圖即睇90後一定飲過的13款飲品👇👇👇

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