抵食優惠｜3間日本丼飯推介　平食丼丼屋牛涮鍋　深水埗這間$15

受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）影響，食肆生意大幅下跌，因此各式餐廳都紛紛推出優惠吸引客人光顧。《香港01》飲食頻道記者整理了3間日式丼飯優惠，包括「丼丼屋」、「牛涮鍋」和近期在深水埗新開的「為食公司」。 （下列優惠以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

最近有3間餐廳都推出日式丼飯優惠，最平只需$15。（丼丼屋提供）

日式丼飯一向受港人歡迎，不過通常起碼要價$80元以上，但近期有3間日式餐廳都推出優惠，想念日本美食的朋友不妨趁著這個時機一解鄉愁。丼飯包括基本的牛肉丼、鹽燒鯖魚丼、和牛扒飯等，最平$15就食到，超級抵食！

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💡同場加映：新界抵食Burger小店推介💡

Burger這款美食向來擁有一班忠實擁躉，全香港有許多高質的漢堡店，但很多都要價$80以上。記者精選了4間位於新界的隱世漢堡小店，於街坊之間擁有很高的人氣，最重要是全部$60內就食到，CP值極高！

【1】Dr. Burger —— 爆芝墨籽漢堡

小店位於紅橋這個美食區，除了基本的芝士牛堡外，人氣漢堡之一是「爆芝墨籽漢堡」。不少網民表示，墨魚餅非常厚身，雖然肉質不算十分彈牙，但外皮炸至金黃香脆，配上大量蟹籽，口感豐富。

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