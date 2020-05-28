尖沙咀貴價餐廳服務差過澳牛被公審　熱數餐廳10件態度差趕客行為

餐廳食物越貴，代表服務及食物質素越好？

近日有Youtuber分享於尖沙咀一間高級餐廳的受氣經歷，花千元吃一餐卻只得如劣質茶餐廳般的服務，引起網民留言討論，不少人慨嘆該食店的做法非常趕客。

本地Youtuber Alfred Chan於Facebook撰文分享受氣經歷。（FB截圖）

Alfred Chan為本地著名Youtuber，其Youtube channel有超過25萬位follower，主要拍攝飲食及旅遊短片，較為人所知的是「有碗話碗」系列，以持平角度分析食店或食品的優點與缺點。

Alfred Chan於5月26日於Facebook專頁撰文分享於尖沙咀日本餐廳「うまい鮨勘」用餐的經歷，指事前因為不想等候而提早一天致電餐廳訂位，可惜到達餐廳時卻猶如被無視訂座，需要與其他walk in食客一同等候，一段時間後再次向前台查詢時更被侍應生指著叱令「你企喺度唔好走呀！」令他十分勞氣。

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服務質素的確十分有影響力，可以令食客「回頭率」大增又或者趕客倒米。除了訂枱問題以外，還有很多令人勞氣的餐廳經歷，以下10件事又會否引起大家的共鳴？

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