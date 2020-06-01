睇《降魔的》遊金魚街歎美食　太子8大美食推介　必試臭豆腐/芋圓

無綫（TVB）劇集《降魔的2.0》正在熱播，當中飾演海魔Thalassa（譚凱琪飾）最愛在太子金魚街睇金魚，仲帶埋小馬（馬國明飾）一齊去！

俗稱金魚街的通菜街附近有不少平民美食，今次《香港01》飲食記者精選太子8大必食美食，下次小馬再去金魚街仲可以食返個「太子名物」先！

小馬同Thalassa多次一齊去金魚街睇金魚。（《降魔的2.0》截圖）

【1】超香脆臭豆腐、炸大腸@美味食店

可能是全香港最好食的臭豆腐！臭豆腐可算是經典街頭美食，不少人都覺得這間臭豆腐好高質，未行過去已經聞到勁大陣香味。臭豆腐味道超香濃，記得一定要加齊全部醬先最好食！網民話一定要加一種醬先好味！按下圖即睇咩醬先正、炸大腸有幾正👇👇👇

美味食店 地址：太子水渠道30-32號A美星樓地下10號舖 電話：2142 7468

【2】「太子名物」流心芝士豬扒包、沙爹牛肉漢堡@利口福快餐店

「太子名物」究竟是甚麼？原來就是這間快餐店的流心芝士豬扒包！豬扒包其實是吉列豬扒包，唔好以為外表平平無奇，其實咬開豬扒就有熱辣辣的芝士流出來，超邪惡呀！另外沙爹牛肉包都同樣出色，除了夠特別之外，鋪滿沙爹牛肉的熱狗包都勁吸睛！快餐店仲有一款fusion西多！按下圖即睇😋😋😋

+ 2

利口福快餐店 地址：太子界限街43號恆富大廈地下1號舖 電話：2777 9006

【3】休閒風cafe主打自家製創意麵包@包販子

話明是包販子，當然要試下漢堡包！這間cafe主打創意麵包，麵包全部都是自家製，非常有heart！例如有北京填鴨包、咕嚕雞包、素肉漢堡等，甚至有創意版本的陀地西多！咕嚕雞包都幾受歡迎，其實就是大大塊的香脆炸雞，再加上香甜多汁的厚切菠蘿片和咕嚕酸甜醬。想知最人氣的美食係咩？按下圖即睇包販子美食👇👇👇

+ 2

包販子 地址：太子通菜街254號地舖 電話：2656 5605

【4】超人氣手工古早味蛋糕@山田本舖

這間古早味蛋糕是太子的人龍店！古早味蛋糕有原味、芝士、台式肉鬆、朱古力等，仲有限定口味架，例如菠蘿香蕉味、松子核桃味等，算是有較多口味可以選擇。原味同朱古力兩款都好受歡迎，蛋糕蛋香味濃又軟熟，配上爆漿朱古力，但唔會太甜膩，朱古力控必試！按下圖即睇有咩口味最推介🍰🍰🍰

山田本舖 地址：旺角洗衣街115號地舖

【5】芋圓控必食手工芋圓糖水@芋圓圓

太子最出名的芋圓甜品店，沒有之一呀！芋圓圓主打自家製手工芋圓，三色芋圓有芋圓、地瓜圓及紫薯圓，全部都好煙韌有咬口，而且真材實料，所以味道較濃郁。其中紫米露芋圓、椰汁西米露芋圓就最多人點，紫米露的糖水底較濃稠，三色芋圓可能因為無用糯米粉，因此更加有芋頭、番薯香味。按下圖即睇三色芋圓有幾正、價錢🥣🥣🥣

芋圓圓 地址：太子柏樹街1號地舖 電話：5543 0154

【6】主打特色花膠湯米@潮州人

50幾蚊就食得到花膠？太子一間特色粉麵店主打各款湯米粉，最特別一定是花膠米粉、清酒大蜆湯米，兩款都只是約50元，抵食！花膠湯米的花膠份量不少，軟腍又入味，值得一試。另外喜歡海鮮的你就要試清酒大蜆湯米，大蜆食落去好鮮甜，湯底是雞湯煲成，沒有味精的感覺！除了湯米連小食都好高質！按下圖即睇👇👇👇

+ 3 + 2

潮州人 地址：太子界限街12號A地舖 電話：6536 6626

【7】懷舊港式扒房歎鐵板燒@大興餐廳

除了花園餐廳之外，平民化港式扒房其實為數不多，這間扒房算是非常平價，晚餐鋸扒最平90元已經有交易，仲要包埋餐包及餐湯！大興餐廳主打鐵板牛扒，每次淋醬汁時都有一聲懷念的「炸炸」聲，香味四溢！肉眼扒超大塊，雖然牛肉味不算香濃，但勝在大大份又不會太韌！想知食扒有咩小貼士？按下圖即睇🥩🥩🥩

大興餐廳 地址：太子西洋菜南街218-220號1樓 電話：2380 3938

【8】全港最好食菠蘿油@金華冰廳

老字號金華冰廳已經有47年歷史，菠蘿油、西多士、奶茶等都是招牌，手工製作的菠蘿油被稱為全港第一名好食的菠蘿油！菠蘿油作為港式茶記的名物，最重要是個包、牛油夠唔夠融。金華的菠蘿油烤得金黃香脆，麵包鬆軟，夾住厚厚的牛油！按下圖即睇金華冰廳招牌美食😋😋😋

金華冰廳 地址：太子弼街47號地舖 電話：2392 6830

😍😍😍 同場加映：元朗10大美食推介 必食古早味蛋糕/爆餡吐司/隱世漢堡/雞粥/咖啡 😍😍😍

元朗向來多美食，記者精選10大必食美食，有古早味蛋糕、台灣菜、漢堡店、日式小店、馳名雞粥等，全部都超人氣、性價比又高。其中有幾間更是隱世小店，真係區內人先最熟悉！按下圖即睇有邊間你食過👇👇👇

區內人氣日式小店@旮旯

旮旯是記者私心推介的日式小店，由西九龍中心搬入元朗後一直都深受街坊歡！雖然麥提莎糯米糍非常出名，不過記者最愛是抹茶卷蛋及日式葛餅，抹茶味葛餅不會太甜，抹茶味香濃，但記者建議最好就堂食，因為堂食會有碟仔，不會被煉奶弄髒衣服！👇👇👇記者最愛抹茶葛餅！按下圖即睇有幾正👇👇👇

+ 2

想知仲有邊間推介，立即點擊內文👉👉元朗10大美食推介 必食古早味蛋糕/爆餡吐司/隱世漢堡/雞粥/咖啡