點心放題｜5間200元內抵食推介　126元起任吃2.5小時歎燕窩蝦餃

近月不少酒樓、中菜廳推出任食點心，哪間才抵吃又高質？《香港01》飲食頻道記者推介以下5間餐廳的點心放題，全部$200便吃到！最平只需$126，包茶芥及服務費，有些更豪送矜貴菜式如燕窩蛋撻、花膠蟹肉灌湯餃等，極速回本！ （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

【1】萬豪中菜廳：75折歎足2.5小時

點心放題大多只有90分鐘，不過這間酒店中菜廳則可以吃足2.5小時，時間最充裕。每日午市的「點點心思」點心午餐放題，可以任點約27款即蒸點心、蒸飯、粥品及麵類等，點心原價高達$88，吃3籠已經回本！還有方法可以75折價$178.5歎到！👇👇👇按圖看如何可享折扣，及「萬豪中菜廳」點心推介👇👇👇

+ 3 + 2

點心放題詳情：時間：12:00nn – 3:00pm（任食2.5小時）

收費：成人$238（折後$178.5，另收原價加一服務費）

萬豪中菜廳 地址：香港國際機場航天城東路1號香港天際萬豪酒店M樓 電話：3969 2888

【2】點一龍：晚市放題送燕窩蛋撻

這間新派點心專門店的點心別緻，主打鮑魚雞粒酥、黑松露鮮蝦燒賣等。雖然這些貴價點心於放題內沒有包，不過亦可任選普通蝦餃、燒賣等超過40款點心飯麵，每位再送燕窩蛋撻，也算吃得矜貴。而且特別在這間的放題供應時段特長，下班後吃點心當晚飯亦可。👇👇👇想知如何可享8折？按圖看優惠詳情及「點一龍」點心推介👇👇👇

+ 2

點心放題詳情：時間：2:30 – 9:30pm（任食2小時）

收費：成人$188（8折後$150.4，另收加一服務費）

點一龍 分店1：尖沙咀海港城港威商場地下G103號舖（電話：2175 3100） 分店2：荃灣如心廣場商場一期地下G01A號舖（電話：2633 5099）

【3】川流：特色四川風味濃辣點心

這間四川菜館平日主打川菜及火鍋，不過周末就供應1.5小時午市點心放題，$168起可以任食12款點心及6款沙律吧食品，特別惹味香濃帶有四川風味，而沙津吧亦會供應任食小菜如蒜泥黑豚白肉、棒棒雞沙律、豆腐花甜品等。👇👇👇按圖看「川流」最易回本的點心有哪3款？👇👇👇

+ 4 + 3 + 2

點心放題詳情：時間：星期六、日及公眾假期11:00am - 3:00pm（任食1.5小時）

收費：成人$168，需加茶水費$25及加一服務費。

川流 地址：灣仔太和街28號灣仔薈賢居地舖 電話：3126 6633

【4】海雲天：豪歎矜貴燕窩蝦餃、花膠蟹肉餃

中菜廳海雲天位於九龍海逸君綽酒店，每天都有供應午市點心放題，有約40款點心任食，如燒賣蝦餃、黑金流沙包、啤梨鹹水角等。每位再送花膠蟹肉灌湯餃、黑金燕窩蝦餃和原隻鮑魚珍珠雞各1客，相當矜貴抵食。👇👇👇按圖看飲品需加幾多錢？👇👇👇

+ 6 + 5 + 4

點心放題詳情：分3個時段：11:00am - 12:30pm／12:45 - 2:15pm／2:30 - 4:00pm（任食1.5小時）

收費：（星期一至五）成人$168，需加茶水費$18及加一服務費。

（星期六、日及公眾假期）成人$208，需加茶水費$18及加一服務費。

海雲天 地址：紅磡德豐街20號九龍海逸君綽酒店2樓（近港鐵黃埔站） 電話：2996 8459（Whatsapp訂座：6375 2282）

【5】盈翠軒：旺區抵食之選

以價錢來說，可謂尖沙咀區最抵吃的點心放題，只需$126便可任點40款以上點心，價錢還已包茶芥及加一。較可惜的是任食時間只有1.5小時，而且就算平日亦容易滿座，最好先致電預約。👇👇👇按圖看「盈翠軒」有那些點心推介👇👇👇

+ 2

點心放題詳情：時間：10:00am – 4:00pm（任食1.5小時）

收費：成人$126（已包加一及茶芥）

盈翠軒 地址：尖沙咀中港城第五座平台樓層1-3號舖 電話：3709 2288

😋同場加映：尖沙咀露天餐廳推介😋

如周末帶同寵物玩樂，推介以下露天餐廳，可以帶毛孩一起歎。👇👇👇按圖看其中1間推介👇👇👇

+ 2

想知全部7間餐廳資料，➡️請按【尖沙咀7間露天餐廳 Amelia、唞唞歎海景 狗狗好去處】觀看全文⬅️