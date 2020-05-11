港島4間抵吃點心放題168元起　都爹利會館、金葉庭任食米芝蓮點心

巧手製的中式點心，如果是米芝蓮餐廳或五星期酒店出品，動輒50、60元一籠起。不過《香港01》飲食頻道記者就發現以下4間港島區的中菜店推出任食點心放題，只需$168起，便有機會品嘗到米芝蓮級貴價點心，極速回本！ （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

【1】都爹利會館：夜晚歎到凌晨12時

這間位於中環的中菜廳是2020米芝蓮一星餐廳，主打高質粵菜及點心，點心價錢由$68至$128不等。不過最新推出的「懷舊點心夜」點心放題就頗為化算，只需$268即可任點超過30款點心、小食及甜品，如筍尖鮮蝦餃、自家製XO醬蒸排骨等。👇👇👇還有機會任食紅白酒及烈酒！按圖看「都爹利會館」點心推介👇👇👇

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點心放題詳情：時間：星期三至五6:00pm – 12:00pm（任食2小時，9:15pm last order）

收費：成人$268，需加一服務費。

都爹利會館 地址：中環都爹利街一號上海灘三樓及四樓 電話：2525 9191

【2】川流：特色四川風味濃辣點心

這間四川菜館平日主打川菜及火鍋，不過周末就供應1.5小時午市點心放題，$168起可以任食12款點心及6款沙律吧食品，特別惹味香濃帶有四川風味，而沙津吧亦會供應任食小菜如蒜泥黑豚白肉、棒棒雞沙律、豆腐花甜品等。👇👇👇按圖看「川流」最易回本的點心有哪3款？👇👇👇

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點心放題詳情：時段一：星期六、日及公眾假期12:00nn – 1:30pm

時段二：星期六、日及公眾假期1:30 – 3:00pm

收費：成人$168，需加茶水費$25及加一服務費。

川流 地址：灣仔太和街28號灣仔薈賢居地舖 電話：3126 6633

【3】金葉庭：周末抵吃五星級酒店點心

五星級港麗酒店的中菜廳金葉庭，曾獲米芝蓮一星，平日單叫點心菜式也要約70元，不過每逢周末限定推出的點心任食早餐，只需約300元便可任食，吃3至4款點心便已回本。👇👇👇想知必點回本點心有哪些？按圖看「金葉庭」任食詳情👇👇👇

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點心放題詳情：時間：逢星期六、日及公眾假期9:00 - 11:00am（任食2小時）

收費：成人$288，需加茶水費約$40及加一服務費。

金葉庭 地址：金鐘金鐘道88號太古廣場港麗酒店大堂低座 電話：2521 3838

【4】海逸軒：最多選擇點心放題

餐廳曾榮獲香港旅遊發展局主辦的「美食之最大賞」的「點心組」銀奬殊榮，點心質素頗有保證。周末及周日限定的午市點心放題，約有60款點心、前菜、粉麵、甜品等激多選擇，包括招牌叉燒、蘆筍鮮蝦餃皇等。👇👇👇想知如何可享特優折扣？按圖看「海逸軒」優惠及任食點心推介👇👇👇

點心放題詳情：時段一：星期六11am - 2:30pm

收費：成人$268；小童$228，需加茶水費$18及加一服務費。

時段二：星期日11am - 2:30pm

收費：成人$278；小童$238，需加茶水費$18及加一服務費。

海逸軒 地址：北角英皇道665號北角海逸酒店3樓 電話：2185 2788

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點心放題抵吃卻可選的時間有限，以下推介更多酒店任食任點放題。👇👇👇按圖看其中3間推介👇👇👇

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