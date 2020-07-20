10大雪糕優惠　Häagen-Dazs最抵$13.5一杯　百佳/惠康/一田買到

炎炎夏日，又是大量入手各式雪糕、冰品等回家的好時機。《香港01》飲食記者整理10大品牌最新雪糕優惠，包括Baileys、DREYER'S、Häagen-Dazs和MÖVENPICK等，Baileys雪糕批抵至$8.3一支，幾乎半價！

多款雪糕品牌在今個夏天優惠發售，大家可以在百佳、惠康及一田百貨等各大超市買到，外賣自取平台e肚仔更有平均$13.5一杯Häagen-Dazs雪糕賣，點擊圖片睇10大雪糕品牌的多個優惠 👇👇

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除了雪糕優惠，Muji的零食向來都是值得入手的好物，記者早前整理日本MUJI的8款人氣零食，方便大家作為下次入手參考指南 👇👇

雖然大家最近還是適合安坐家中，不妨先記下有什麼值得入手的零食，等疫情過後再去買 👉👉MUJI人氣零食Top 8 無印良品九龍灣新店可買齊！3款千層蛋糕上榜