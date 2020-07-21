九龍城公和荳品廠9月結業　8間老字號豆腐花$9起　有間米芝蓮推介

公和荳品廠至今有超過百年歷史，60年代先後在深水埗和九龍城開設店舖，九龍城分店連發哥周潤發都不時幫襯。不過小店近日張貼公告，表示因為業主收回舖位，將於9月尾光榮結業，非常可惜。其實除了這間小店外，香港還有數間老字號荳品店，《香港01》飲食頻道記者精選了全港8間豆腐花老店，包括九龍城公和荳品廠、深水埗公和荳品廠、人和荳品廠、義香荳腐食品、亞婆豆腐花、順興隆桂記荳品廠、廖同合荳品廠及德興隆。

九龍城公和荳品廠近日宣布因為業主收回舖位，將於9月尾光榮結業。（ig @ akiramujinahk）

豆腐花最緊要夠滑，豆味要濃。以下8間老字號荳品店中，有2間依然堅持使用石磨磨豆，保證豆腐花的細滑口感，另外有間更是全港唯一一間保留明火磨製，令豆腐花帶有微微的焦香味。按圖即看全港8間老字號荳品店推介👇👇👇

+ 22 + 21 + 20

想知更多有助放鬆心情嘅香港好去處，例如離島、沙灘、單車、郊遊路線，click 入專頁睇更多推介！👉👉香港好去處｜假日郊遊、離島放空、單車路線、食玩打卡｜不斷更新

💡全港20間高質爆汁漢堡推介💡

香港除了Shake Shack、Five Guys、Triple O's等連鎖漢堡包店外，還有不少漢堡包小店。《香港01》飲食頻道記者精選了全香港20間高質漢堡店，包括嘉寶漢堡、鬍鬚仔、Burgerman、Burger Home等，有一間更只需$15就食到！

【1】嘉寶漢堡 —— 爆汁烤菇芝士牛堡

「嘉寶漢堡」總店位於葵涌光輝圍，一直非常受街坊歡迎，後來再於尖沙咀開設分店。小店主打港式漢堡，除了基本的牛肉漢堡外，還提供雞肉、豬肉、蝦肉及羊肉漢堡，全部都以慢煮方式烹煮，更能鎖住肉汁。

大家不妨加$15升級做套餐，包含一款飲料和一款小食，可選擇小店的招牌炸燒賣或薯格。

🍔🍔🍔 按圖即睇網民推薦的爆汁Burger口味、價錢，以及兩間分店的餐點 🍔🍔🍔

+ 4 + 3 + 2

嘉寶漢堡 地址：葵涌青山公路葵涌段499號嘉寶大廈地下A&B號舖 營業時間：星期一至六12:00 – 21:00，星期日及公眾假期休息

想知邊間$15食到，立即觀看全文👉👉👉Burger推介｜全港20間高質爆汁漢堡 嘉寶人氣之王 最平$15食到