港島9間確診者到訪食肆商場　祥興記、Duck&Waffle有份｜持續更新

本港自7月頭開始爆發第三波新冠肺炎疫情，本港已連續多日錄得過百宗單日確診個案。至今累計確診個案已突破2600，累計死亡人數為20人。

衛生防護中心持續追查確診個案的活動足跡，並不時更新公佈各確診者的行蹤，除了九龍和新界，確診者亦去過不少港島地區的食肆和公共場所，包括灣仔、中環、上環、銅鑼灣、北角等。《香港01》飲食記者整理7月24日起衛生防護中心公布確診者到訪過的食肆、商場等公共場所名單，當中包括不少知名食肆，例如祥興記上海生煎包、Duck & Waffle等，讓大家一文睇清確診者行蹤！

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想睇埋新界西確診者到訪食肆、商場名單，請按此

想睇埋新界東確診者到訪食肆、商場名單，請按此

確診到訪過多間港島區食肆，包括知名食肆祥興記上海生煎包、Duck & Waffle等。（Google Map圖片）

以下是衞生防護中心公開確診者曾到訪食肆名單，圖上日期為記者整理當日所得悉新增食肆名單，名單為衞生防護中心於前一日公布的資料，並非確診者到訪日期，名單會持續更新。😷😷

7月28日下午整理😷 港島區新冠肺炎確診者訪食肆商場等公共場所名單 👇👇👇

7月27日下午整理😷 港島區新冠肺炎確診者訪食肆商場等公共場所名單 👇👇👇

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7月26日下午整理😷 港島區新冠肺炎確診者訪食肆商場等公共場所名單 👇👇👇

7月25日下午整理😷 港島區新冠肺炎確診者訪食肆商場等公共場所名單 👇👇👇

想睇7月25號之前確診者到訪商場、公共場所名單，請按此

想睇7月25號之前確診者到訪食肆名單，請按此

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疫情反彈，唔少確診個案群組都與食肆有關，最好就是留在家中。如果偶爾想偷懶，即食麵就是最佳選擇！不妨參考一下日本驚安之殿堂DON DON DONKI網站的即食麵銷量排行榜，到香港分店掃貨。

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