新界東22間確診者到訪食肆商場　粉嶺沙田3間大家樂｜持續更新

自7月5日起出現第三波新冠肺炎疫情，本港連續5日均錄得逾百宗確診個案，累計個案突破2,600宗。根據衛生署資料，昨日（27日）本港新增逾145宗確診，142宗本地個案。

衛生部門持續追查確診個案的活動足跡，並不時更新公佈各病患曾到訪過食肆、商場、公共場所資料，當中涉及不少大型商場、屋邨商場及街市。《香港01》飲食記者整理7月24日起確診者到訪過新界東的食肆、商場、公共場所名單，讓你一文睇清！

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不少連鎖食肆都上榜，令人人心惶惶。（資料圖片，非該分店）

以下是衞生防護中心公開確診者曾到訪食肆、商場、街市名單，圖上日期為記者整理當日所得悉新增食肆、商場名單，名單為衞生防護中心於前一日公布的資料，並非確診者到訪日期，名單會持續更新。😷😷

7月28日下午整理😷 新冠肺炎確診者訪食肆、商場、街市、公共場所名單 👇👇👇

7月27日下午整理😷 新冠肺炎確診者訪食肆、商場、街市、公共場所名單 👇👇👇

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7月26日下午整理😷 新冠肺炎確診者訪食肆、商場、街市、公共場所名單 👇👇👇

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7月25日下午整理😷 新冠肺炎確診者訪食肆、商場、街市、公共場所名單 👇👇👇

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想睇7月25號之前確診者到訪商場、公共場所名單，請按此

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