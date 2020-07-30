外賣優惠68間　麥當勞/譚仔/KFC $15早餐/OutBack半價/牛角6折

新冠肺炎（COVID-19）疫情再度爆發，很多人都盡量避免在餐廳進食，因此各大餐廳都變陣推出外賣優惠。《香港01》飲食記者整理68間食肆優惠，包括麥當勞、KFC、Pizza Hut等大型連鎖食店，還有牛角、616牛肉火鍋專門店、和平飯店、意粉屋、牛涮鍋、牛涮鍋、HeSheEat、一粥麵、茶木、BEANS、火鍋撚、上海姥姥、Mr. Steak、Pizza Express、PHD、譚仔雲南米線、譚仔三哥米線、大家樂、元氣壽司、太興、米走雞、別府九州地獄拉麵、靠得住粥麵小館、Pizza-Box、一風堂、丼丼屋、Outback、炑八韓烤、牛陣、李好純、大渣哥茶記、陸陸雞煲火鍋、水門雞飯、一幻拉麵、莆田、HABITŪ table、阿久根和牛拉麵屋、Pepper Lunch、日常料理、Oh My Box、MOS Burger、麺屋·隠、牧羊少年咖啡館、景樂集團餐廳、古琴雅苑、時代冰室、金記冰室、Amelia、URBAN、The Cheesecake Factory、m.a.x. concepts、Wildfire Pizzabar、香港地、美心MX、土司工坊、Muji Cafe、美心中菜、吉豚屋、和民、爭鮮、吉野家、CHICK IN A BOX及便當日子。

因應新冠肺炎疫情加劇，根據衛生防護中心公布的名單，確診者到訪過不少食肆，即使餐廳進行全面消毒，大家都盡量減少了堂食的次數，因此各大食肆紛紛推出外賣自取優惠、外送平台落單優惠等，例如Pizza Express指定薄餅半價、OUTBACK的全日外賣菜式低至5折、吉豚屋外賣自取第二個餐半價等，點擊圖片睇所有優惠詳情 👇👇

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另外，麥當勞逢星期一推出逾$200的電子優惠券。本周精選優惠繼續有「1蚊大汽水」，更有「$10兩個漢堡飽」，識得分開埋單就可以$11解決一餐。點擊圖片睇清15張優惠券及使用條款細則 👇👇

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KFC在星期一至五推出限定優惠，大家很期待的$50有6件雞不再只限幾日，甚至有$45二人餐。另外亦推出多張全日優惠劵，包括早餐$15起、$1中汽水、$60超值二人套餐等，點擊圖片睇各優惠詳情 👇👇

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😍😍同場加映：日本驚安DONKI即食麵人氣Top10 😍😍

疫情反彈，唔少確診個案群組都與食肆有關，最好就是留在家中。如果偶爾想偷懶，即食麵就是最佳選擇！不妨參考一下日本驚安之殿堂DON DON DONKI網站的即食麵銷量排行榜，到香港分店掃貨。

記者整理了日本驚安之殿堂網站上的即食麵銷量頭10名，全部都可以在香港分店買到，當中日清CUP NOODLES杯麵系列成為大贏家，而人氣高企的UFO炒麵及咚兵衛即食烏冬位列前5名，亦有兩款即食拉麵包上榜。

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