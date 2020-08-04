殺手｜咖啡控7件共嗚事　陳豪批罐裝咖啡難入口　行街必去咖啡店

無綫劇《殺手》入面有一個不折不扣的咖啡迷陳豪，現實生活中都有不少咖啡愛好者（下稱咖啡控），他們對咖啡的熱愛程度簡直是深入骨髓一樣！《香港01》飲食記者整理身邊有個咖啡控朋友常見的7件事，生活中幾乎無咖啡就不行！

《殺手》入面飾演殺手兼咖啡店老闆的陳豪就是個不折不扣的咖啡控，現實生活中直接開埋自家咖啡品牌！（《殺手》截圖）

《殺手》中有一幕講到Zero（陳豪飾）見到林森森（高海寧飾）飲罐裝咖啡，男方質問罐裝咖啡竟然稱得上咖啡，「人工甜味、化學香精、合成油脂加防腐劑，邊度稱得上咖啡」。這一句對白令記者印象非常深刻，亦令人想起身邊總有一個咖啡控朋友！諗唔到去邊又去咖啡店、成日講邊款邊款咖啡豆正等等。按下圖即睇有邊7件事👇👇👇

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