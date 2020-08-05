HKTV Mall送貨遲到、士多送漏送錯！苦主網民怒數網購平台5宗罪

新冠肺炎疫情之下，不少人都減少外出，買日用品、買菜等等就移師到HKTV Mall、Big Big Shop、Ztore士多等網上購物平台購買，不過近日因為訂單激增，各網購平台都「甩晒轆」，不少受影響顧客都上網大吐苦水！

大家多久沒有外出逛街了呢？現在為了避開疫情，大家連日用品都很少外出購買，多數都網購送到家，不過由於訂單激增，看來各網購平台都無法消化，最近在網上紛紛出現送錯貨、遲送貨、無客服等等的網民指控，一於看看大家遇上怎樣的麻煩事！

「又送漏兩盒......」（《無痛斷捨離》劇照）

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網民一窩蜂湧到網購平台的Facebook專頁留言，其實HKTV Mall專頁亦有幾位小編會在下面回覆，普遍會先表達歉意，並向客人索取訂單編號以作進一步跟進。有關遲送貨問題，專頁小編就話，最近因為有不少物流部同事居所附近有確診者，因此要在家隔離，故影響物流速度。至於Big Big Shop及Ztore士多就一直沒有相關人士在Facebook回應網民。

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有一個Facebook專頁「Day Day Explode 日日爆」近日成為網上熱話，集合網民投稿，分享大家所見的暗黑料理，讓一眾網民知道，料理的暗黑程度是沒有盡頭的！

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