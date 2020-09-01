9月生日優惠10大飲食著數　半島/海逸君綽/Tiffany Cafe送蛋糕

堂食放寬至晚上9時後，9月壽星終於有機會在晚上與親朋好友外出慶祝！多間餐廳不但為生日之星送上蛋糕，亦有額外的餐飲折扣。《香港01》記者搜羅10大生日飲食優惠。 （下列優惠以發稿日為準，最終價格及食物供應款式視乎個別零售商而定。）

【生日優惠1】La Famille：9月生日之星送免費戚風小蛋糕

主打清新日系風格的戚風蛋糕店La Famille，提供的蛋糕款式口味眾多，而且賣相吸引，總有一款能夠吸引你。所有戚風蛋糕都以著名北海道Nakazawa新鮮忌廉製造，香滑濃郁的味道讓人一試難忘。La Famille公佈了9月生日之星，而生日之星在指定日期到各分店都可以免費換領一件戚風小蛋糕，點擊圖片睇換領詳情及多款戚風蛋糕 👇👇

【生日優惠2】NeNe Chicken：9月驚喜送免費食品

韓國炸雞品牌NeNe Chicken在本港開業至今好評不斷，炸雞保持水準之餘，提供的多款韓式菜式都有韓式風味。NeNe Chicken就在今個9月為壽星送上免費卡邦尼炒年糕麵及熱柚子茶，想知享用優惠詳情及其他優惠，點擊圖片睇睇 👇👇

【生日優惠3】City Café：惠顧半自助即送生日蛋糕

位於城景國際酒店的City Café自8月28日起推出全新半自助午餐及晚餐，除了抵食價格，其中一位客人是當月壽星的話，更可享生日蛋糕，一個價錢就歎盡生蠔、煙三文魚、巴瑪火腿、壽司拼盤等，點擊圖片睇自助餐詳情及享用生日優惠細則 👇👇

【生日優惠4】樂雅軒：壽星同行送壽蟠桃

位於城景國際酒店的中菜廳樂雅軒於9月推出生日優惠，惠顧樂雅軒午市及晚市時段都可享7折優惠之外，只要生日客人與同行賓客可獲贈壽蟠桃，點擊圖片睇優惠詳情及適用時段 👇👇

【生日優惠5】香港半島酒店大堂茶座：2人同行送蛋糕

著名的香港五星級酒店半島酒店推出「快樂生辰獎賞」，每位生日之星於生日當天惠顧大堂茶座晚市套餐2位或以上, 即可享生日蛋糕一個，點擊圖片睇享用生日優惠細則 👇👇

【生日優惠6】The Tiffany Blue Box Cafe：送迷你蛋糕兼暢遊旗艦店體驗

港女最愛打卡餐廳The Tiffany Blue Box Cafe推出特別生日禮遇，會為慶生的客人送上一份迷你Blue Box Cake，及提供Tiffany & Co.旗艦店導覽體驗，享有難忘的體驗，點擊圖片睇預訂詳情 👇👇

【生日優惠7】forte：免費鋸扒還有火焰雪山送

位於如心艾朗酒店的forte推出隨心所「肉」晚市套餐，不但有有機會免費鋸扒，而且有特別的火焰雪山送生日蛋糕！點擊圖片睇有什麼食及如何享用優惠 👇👇

😋另外3大飲食優惠

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