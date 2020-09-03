政府昨日（2日）公布，周五（4日）起放寬社交距離措施，包括容許健身中心重新開放，每一健身站、器械和器材不能容納多於4人，以及連教練在內每組訓練或課堂不得超過4人。《香港01》記者致電康文署轄下體育館、Fitness First、PURE Fitness及PURE yoga、Waterfall Sports & Wellness，Anytime Fitness、以及Goji Studios查詢最新重開安排。

政府昨日（3日）宣布容許健身中心有限度重開。（資料圖片）

記者今日（3日）致電康文署轄下體育館、Fitness First銅鑼灣店、PURE Fitness、Waterfall Sports & Wellness港島東店，以及Anytime Fitness西營盤店查詢重開安排。記者也有致電舒適堡Physical健身中心，及康文署，惟截稿前未有人接聽。

記者致電康文署轄下三間體育館，包括灣仔港灣道體育館、花園街體育館及香港公園體育館，其中香港公園體育館用作檢測中心，未知重開日期，港灣道體育館職員就指會關閉至9月14日，暫未知開放日期。各位gym友想去康文署做gym，記得要問清楚。按下圖即睇6大健身中心重開安排👇👇

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