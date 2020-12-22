食茶記或西餐選擇餐湯時都會被問要羅宋湯還是忌廉湯，每次總會分成兩大派系。其實除了紅湯和白湯外，還有很多款美食都各自擁有支持者，例如雞蛋仔和格仔餅、魚肉燒賣和豬肉燒賣，兩派fans互不退讓！

雞蛋仔和格仔餅同為人氣掃街美食，各自都擁有不少fans！（ig @ lady.dadbod、ig @ alan_seeing）

粗薯條和幼薯條一向都是兩個對立的派系，粗薯派覺得「啖啖薯肉」才是王道，認為幼薯食完好似無食過一樣，但幼薯派則表示長身偏稔的薯條才好吃！記者整理了10款分成兩派支持者的美食，包括可樂軟糖、蛋撻，各自都有自己追求的口味，你又會揀邊樣？🤔👇👇

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💡同場加映：10間吹大咗過江龍💡

日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」人氣持續高企，不斷在香港開設分店。不過連登討論區有網民就認為這間壽司店被過於吹捧。另外Five Guys亦是另一個網民認為被「吹大咗」的過江龍餐廳，覺得漢堡包的麵包更又濕又稔，記者整理了共10個網民熱數的名過於實過江龍餐廳，立即按圖睇睇🙄👇👇

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