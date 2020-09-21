Staycation│$1380香港康得思酒店玩足28小時　包2人自助早餐+午餐

疫情期間就算不能到外地旅遊，也可以在香港來個寫意Staycation！香港康得思酒店最近推出「Family Getaway」住宿套票，由即日起至2020年12月30日期間入住高級客房，房價只需$1,380/晚，客房更可以升級至高級豪華客房，另外亦包雙人自助早餐及三道菜午餐，食玩瞓都不用愁！

香港康得思酒店最近推出「Family Getaway」住宿套票，由即日起至2020年12月30日期間入住高級客房，房價只需$1380/晚，客房更可以升級至高級豪華客房。（香港康得思酒店）

$1,380香港康得思酒店Staycation優惠：

1. 一晚香港康得思酒店高級客房住宿

2. 客房升級至高級豪華客房

3. 雙人於 THE PLACE 自助早餐

4. 雙人於 Alibi - Wine Dine Be Social 餐廳享用三道菜商務午餐

5. 迎賓水果拼盤

6. 提早於中午 12 時登記入住， 延遲退房至下午 4 時

7. 酒店餐廳及酒吧 7 折優惠

8. 「川」水療中心 60 分鐘或以上療程 8 折優惠

9. 免費使用頂樓游泳池和位於 41 樓的健身中心

10. 免費參加清晨太極班、探索旺角之旅及明酒窖品酒課程 (需視乎供應情況而定)

11. 由即日起至2020年12月30日可於香港01預訂，適用於至12月30日期間入住

入住期間必定要享用頂樓游泳池和高層的健身中心，夠Chill！（香港康得思酒店）

香港康得思酒店位於旺角，市中心交通十分便利，商場、名店、餐廳、市集、消閒熱點應有盡有。酒店設施齊備，客房落地玻璃可以欣賞到城市日夜美景。今次的$1,380 Staycation套票亦十分抵，客房可升級至高級豪華客房，更可以提早於中午 12 時登記入住， 延遲退房至下午 4 時，玩足28小時，夠盡慶。而且，套票更包雙人於 THE PLACE 自助早餐和雙人於 Alibi - Wine Dine Be Social 餐廳享用三道菜商務午餐，酒店餐廳及酒吧 亦有7 折優惠，照顧你一日三餐，很細心！入住期間必定要享用頂樓游泳池和高層的健身中心，夠Chill！

+ 41 + 41 + 41

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/09/21）

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