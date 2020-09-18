袁偉豪（Ben）今日（17日）宣布去年在加拿大尼亞加拉大瀑布，向女友張寶兒（Bowie）求婚成功！過往不少明星藝人都喜歡外遊時求婚，《香港01》旅遊記者整理8個明星熱門求婚地點，包括周杰倫、昆凌的英國創意求婚、古巨基的美國拉斯維加斯閃婚！

兩人拍攝無綫節目《打工捱世界》時結緣，相戀三年後終於修成正果！(IG@_bowiecheung)

袁偉豪（Ben）今日在instagram上發文，宣布上年今日向女友張寶兒求婚成功，仲上載一段影片。從影片所見，雖然沒有華麗的佈置，不過澎湃的瀑布聲加上浪漫日落，Bowie答應求婚後仲向鏡頭展示3卡鑽戒，sweet到暈！

娛樂圈仲有不少藝人為求婚落足心思，記者整理全球8個明星求婚地點，包括古巨基、丁子高都選擇的賭城拉斯維加斯，仲有周杰倫向昆凌創意求婚的英國！周董求婚都要童話式！按下圖即睇8位明星的求婚過程👰‍♀️👰‍♀️

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😍😍 同場加映：湯怡王浩信學拉花 荔枝角3間特色餐廳 東南亞餐廳有得打小人？ 😍😍

無綫劇集《反黑路人甲》即將將大結局，女主角之一的湯怡早前與男主角王浩信一齊學咖啡拉花，原來他們去了一間盞鬼的東南亞餐廳，仲可以打小人！記者整理3間荔枝角特色主題餐廳，其中一間日式居酒屋超有人氣！按下圖即睇👇👇

傳統風日式居酒屋@鵜舞 UMAI

一秒回到日本！這間日本居酒屋裝潢上落足心機，包括使用傳統日式大紅燈籠、掛上裝飾用的暖簾(のれん)、酒瓶形小燈泡，加上大量原木色系的裝潢。想知招牌菜是甚麼？哪裏是打卡位？按下圖即睇🤩🤩

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