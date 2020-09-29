KFC推出KitKat口味葡撻、灣仔碼頭推出辣子雞口味白菜雞肉水餃、Ritz和Oreo都分別推出海鹽焦糖口味、IKEA推出最新植物素肉丸，記者爲大家一次試勻全部本周新品！

今星期一定是新品主題周！不同品牌都推出新品，例如KFC的KitKat口味葡撻、IKEA推出最新植物素肉丸等，不少都是大家最愛的產品！

KFC推出兩款KitKat產品，分別是KitKat鬆餅及葡撻。

記者就找來不同年紀、不同興趣的記者來爲大家試食，分別是嗜甜怕辣的小朋友口味記者、打卡至上口味偏淡的文青少女記者，以及重口味的中佬記者，爲大家詳盡評比新出的5種新品！

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😍😍😍 同場加映：幻愛取景地｜屯門輕鐵一日遊5大好去處 碼頭睇日落、湖景邨打卡 😍😍😍

部分劇情在屯門呢取景的港產片《幻愛》，引起不少港人對屯門這個大西北地區的興趣！記者整理電影中的取景店、人氣食店，帶你跟住《幻愛》遊屯門！想知邊度睇日落最靚？按下圖即睇😎😎

《幻愛》電影中都有在屯門碼頭取景，其中一張劇照男女主角坐在長廊盡頭燈塔處，配上天空的日落晚霞，非常有意境！網民形容拍到好似日本！按下圖即睇屯門碼頭靚相👇👇

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