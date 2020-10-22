旋風朱古力、金杯朱古力你有印象嗎？可能8、90後的人感到陌生，不過這兩款朱古力在80年代曾是新年送禮佳品，當年仲非常矜貴。《香港01》飲食記者整理童年回憶10款經典朱古力，包括90後一定食過的聰明豆、眼鏡朱古力、煙仔朱古力等，其中四款懷舊朱古力已經停產！

有無人記得這款歷史悠久的懷舊朱古力？（網上圖片）

沒有人會不愛甜甜的朱古力！8、90後的朱古力款式多不勝數，例如牛奶妹造型朱古力棒、眼鏡造型朱古力，可以邊玩邊食，小朋友時最愛這種朱古力。早前有網民討論兩款停產懷舊朱古力，連80後記者同事都未見過。有四款已經停產已久！按下圖即睇🍫👇👇

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童年回憶中少不了香甜的糖果，有些糖果仲可以邊玩邊食，例如哨子糖、爆炸糖等。女生們就最愛扮靚，戒指糖就成為她們的首飾！仲有一款紅白色扭紋圖案的硬糖，但現在已經找不到了！還記得老師獎勵學生的蜜蜂糖嗎？按下圖即睇🍬👇👇

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