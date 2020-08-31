你還記得漢堡糖、pizza糖嗎？相信唔少90後都對這兩款糖有印象，因為老師成日都會用這兩款糖做獎勵，默書滿分、考試超過90分就有一粒！除咗漢堡包糖、pizza糖，仲有哨子糖、爆炸糖、可樂糖、牛奶糖等！《香港01》飲食記者精選12大懷舊糖果，其中一款香港已經買唔到啦！

你仲記唔記得這一款經典糖果？現在已經轉新包裝啦！（網上圖片）

每個年代都會有屬於自己那些年的零食！不過隨住時間流逝，好多零食已經逐漸消失或者改新版！轉了包裝的零食味道相差無幾，但總覺得缺少了甚麼，可能是對舊版有種情意結！記者整理12款童年回憶經典糖果，其中兩款推出新包裝，一款已經消失了！想知道網民覺得邊款零食停產已經消失？按下圖即睇😢😢

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😢😢 同場加映：讓人懷念的13款香港已停產零食 童年回憶四方果 90後最愛薯蓉杯 😢😢

隨著人漸漸長大，有不少童年回憶零食已經停產、消失，例如深受小朋友喜愛的雪糕雪條、有得玩有得食的朱古力等，想懷緬下童年的快樂時光都唔得！記者最想一款雪糕復活，因為可以儲造型公仔！想知邊款經典零食已經停產？按下圖即睇😢😢

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