讓人懷念的13款香港已停產零食　童年回憶四方果　90後最愛薯蓉杯

不知不覺2020年已經踏入下半年，一眾90後的朋友有無覺得開始踏入初老？有無發現細個經常見的零食慢慢消失不見？行超市已經見唔到熟悉的零食？《香港01》飲食記者整理13款已停產香港零食，包括童年必食的四方果、歐陸滋味杯、巨星雪條、穿梭機雪條等！

每個年代都會有屬於自己那些年的零食！身為90後的記者算得上幸福，因為經歷過最多零食選擇的時期！不過時光飛逝，90後都已經踏入30歲，小時候的零食都慢慢消失緊！例如有幾款雪條、雪糕已經買唔到了！想知道網民覺得邊款零食停產最可惜？按下圖即睇😢😢

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🤩🤩🤩 同場加映：讓人懷念的12款童年回憶零食 媽咪麵一定捏碎食 兩款香港買唔到 🤩🤩🤩

除了上面介紹過的已停產零食，仲有好多童年回憶懷舊零食！例如記者鍾意捏碎食的媽咪麵，不過就唔會落晒全部味粉，因為真係太鹹喇！有一款時興隆出品的零食更引發口味之爭！按下圖即睇仲有咩經典零食👇👇

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