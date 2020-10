10月的壽星們準備好慶祝了嗎?在限聚令和食肆每枱人數有所放寬後,很多生日優惠都回歸了!一於一文睇清多個優惠,準備與摯愛過一個美好的生日。《香港01》飲食記者為大家整理14大食和住的生日優惠,食方面有免費燒肉放題、BBQ等,住方面就有多個生日Staycation套票,半島酒店更可安排勞斯萊斯接送。 (下列優惠以發稿日為準,最終價格及食物供應款式視乎個別零售商而定。)

😋10大生日飲食優惠

【生日優惠1】La Famille:10月生日之星送免費戚風小蛋糕

主打清新日系風格的戚風蛋糕店La Famille,提供的蛋糕款式口味眾多,而且賣相吸引,總有一款能夠吸引你。所有戚風蛋糕都以著名北海道Nakazawa新鮮忌廉製造,香滑濃郁的味道讓人一試難忘。La Famille公佈了10月生日之星,而生日之星在指定日期到各分店都可以免費換領一件戚風小蛋糕,點擊圖片睇換領詳情及多款戚風蛋糕 👇👇

【生日優惠2】NeNe Chicken:10月驚喜送免費美食

韓國炸雞品牌NeNe Chicken在本港開業至今好評不斷,炸雞保持水準之餘,提供的多款韓式菜式都有韓式風味。NeNe Chicken就在今個10月為壽星送上免費魚糕串清湯及熱柚子茶,想知享用優惠詳情及其他優惠,點擊圖片睇睇 👇👇

【生日優惠3】City Café:惠顧自助餐即送生日蛋糕

位於城景國際酒店的City Café提供資助推出「環球美饌自助午餐」及「蟹饌‧海鮮自助晚餐」,而只要是當月生日的客人惠顧,都可獲贈生日蛋糕,點擊圖片睇獲得蛋糕和其他優惠的方法 👇👇

【生日優惠4】Amazing:歎泰式放題送生日蛋糕

位於城景國際酒店的泰式概念餐廳Amazing宣布「泰」滋味放題回歸,每位$238起就可在2小時內食到數十款泰式美食,而當月生日壽星更可享生日蛋糕。想知什麼用方法可享9折優惠及生日蛋糕,點擊圖片睇詳情 👇👇

【生日優惠5】香港半島酒店大堂茶座:2人同行送蛋糕

著名的香港五星級酒店半島酒店推出「快樂生辰獎賞」,每位生日之星於生日當天惠顧大堂茶座晚市套餐2位或以上, 即可享生日蛋糕一個,點擊圖片睇享用生日優惠細則 👇👇

【生日優惠6】The Tiffany Blue Box Cafe:送迷你蛋糕兼暢遊旗艦店體驗

港女最愛打卡餐廳The Tiffany Blue Box Cafe推出特別生日禮遇,會為慶生的客人送上一份迷你Blue Box Cake,及提供Tiffany & Co.旗艦店導覽體驗,享有難忘的體驗,點擊圖片睇預訂詳情 👇👇

【生日優惠7】響Hibiki日本燒肉:4人同行壽星免費

響Hibiki日本燒肉推出9月、10月壽星限定,只要4人同行,其中一位壽星就可免費食到刺身和牛燒肉放題,超抵!點擊圖片睇各時段價錢及訂座小貼士 👇👇

【生日優惠8】元朗校長燒肉日韓料理:4人同行送蛋糕兼有折

校長燒肉元朗店限定,即日起至10月9日都有生日優惠,不單止壽星可享半價,連同行者都有9折優惠,而且更有生日蛋糕送,點擊圖片睇可獲得生日優惠詳情及時段 👇👇

【生日優惠9】緣聚鮮鍋:生日壽星正日免費

主打自助餐及任食火鍋的緣聚鮮鍋再次推出晚市第二位半價優惠,不過最抵都是生日壽星正日惠顧可享免費,慳足$208!點擊圖片睇「緣聚鮮鍋」火鍋配料、刺身及收費詳情 👇👇

【生日優惠10】龍鼓灘海邊BBQ:壽星免費入場任食

位於屯門海邊的龍鼓灘海邊BBQ空曠開揚,最適合一大班人一齊燒烤。只要是壽星,在生日正日或7日前惠顧,都可享免費入場,歎盡近40款食物,點擊圖片睇壽星與同行朋友的其他優惠詳情 👇👇

🏨4大Staycation生日優惠

【生日優惠11】半島酒店:優惠價入住豪華客房

每次想Staycation都遇不上特價?半島酒店就為壽星提供特別的生辰住宿禮遇,不但可以優惠價入住豪華客房,亦可以優惠價享用半島接送服務,點擊圖片睇所有生日禮遇 👇👇

【生日優惠12】銀鑛灣渡假酒店:優惠價入住雙人客房

銀鑛灣渡假酒店推出10月生日優惠,壽星可以優惠價$838入住雙人標準客房一晚,而且包早餐、晚餐及生日蛋糕,點擊圖片睇享用優惠的條款細則 👇👇

【生日優惠13】挪亞方舟度假酒店:生日住宿套餐送蛋糕、葡萄汽酒

想要享受舒適度假風過生日,挪亞方舟度假酒店就為壽星們安排了多種客房選擇,價錢由$1278起,已經包括早餐、晚餐、蛋糕及葡萄汽酒,點擊圖片睇所有房間的類型和價錢 👇👇

【生日優惠14】黃金海岸酒店:賞豪華海景過生日

黃金海岸酒店安排的生日住宿計劃,為壽星與摯愛安排了難忘喜悅的生辰住宿,包括特製刺繡1套、雙人晚餐、沙嗲軒雙人午餐、生日蛋糕、汽酒,以及延長退房時間至下午2時。酒店更安排免費穿梭巴士服務,點擊圖片睇優惠詳情 👇👇

✈✈✈ 同場加映:Flycation不止HKExpress!半島直升機包Tea 文華私人飛機歎中菜 ✈✈✈

放題、自助餐、Staycation送蛋糕真的太一般了,不如試試在生日「Fly me to the moon」。HK Express一宣布推出「UOFlycation」即成為城中熱話,要影到「香港至香港」的登機閘口終於不是夢!點擊圖片睇睇網民對此有咩講 👇👇