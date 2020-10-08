根據紐約時報報導，美國有獄警因為用手銬將囚犯銬在牆上，並強迫他們連續聽兩小時兒歌「Baby Shark」，遭到起訴，事件引起網民熱議，表示「莫名的好笑」。其實洗腦歌又豈止「Baby Shark」，《香港01》飲食記者整理了6首與飲食和消費有關的魔音歌曲，包括知名的DON DON DONKI和YUU主題曲，分分鐘一講起就Loop足成日！

兒歌「Baby Shark」非常洗腦，全世界各地網民都指簡直是疲勞轟炸。（YouTube @ Pinkfong! Kids' Songs & Stories）

6首歌曲裡面，有不少都是90後的童年回憶，旋律和歌詞都非常經典，幾乎整首都識背，例如維他朱古力奶，一唱「如果太多牛奶味」，必定會接到下一句「朱古力味冇掟企」！按下圖即睇你識出背晒邊幾首👇👇👇

😋同場加映：10款紅極一時小食😋

曾幾何時，撈冷麵因為價格便宜，味道惹味，非常受學生歡迎，幾乎人手一包！可惜現時已經買少見少，更被網民稱為「時代嘅眼淚」！大家是否記得幾年前，芝士撻曾經風靡全香港。最誇張竟然要排3個小時，但隨著熱潮減退，現在完全無人提及，僅存的店舖更非常冷清。

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