無綫J2旅遊節目最近介紹了一款台灣嘉義的「共匪餅」，因為名字特別，引起網民熱烈討論。其實台灣還有很多美味的街頭餅食，《香港01》旅遊頻道記者精選了7款台灣餅食，除了著名的太陽餅、牛舌餅外，還有很多款都便宜又好食。

最近台灣嘉義有款「共匪餅」因為名字特別，引起網民熱烈討論。（ig @ wj881215）

位於嘉義的共匪餅最近引起網民熱烈討論，共有鹹和甜兩種口味，一個平均只需8港元！其實台灣還有很多CP值很高的街頭餅食，包括車輪餅、宜蘭著名特產牛舌餅、台中必買手信太陽餅等。

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💡同場加映：20個台灣美食你可能一直搞錯💡

台灣美食非常多，但到當地旅行時，有時望著餐牌卻不太清楚食物的真面目，記者更試過因為不了解當地美食而錯怪了老闆，非常丟臉！

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