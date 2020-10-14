大角咀台灣菜小店「那個」是區內長龍小店，主打台式便當滷排骨便當、古早味滷肉便當等，全部便當都大大份，用心又足料。區內街坊撐場，仲有食客專登跨區支持。《香港01》飲食記者親身實試超大滷排骨便當、脆雞便當，分析5個爆紅原因，以及3大去前必睇貼士。

大角咀人氣台灣小店「那個」成為區內受歡迎的人龍店，午飯時段已有10多名食客等候！（許慧恩攝）

記者親身前往這間小店，實試各款招牌美食，包括最人氣的兩款便當，招牌那個滷排骨便當、香酥脆雞便當，仲有台灣夜市必食鹽酥甜不辣。雖然記者已經是開店前15分鐘到達，已經見到有食客在等開門，認真巴弊！按下圖即睇食店5個爆紅原因以及必食推介🤩👇👇

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主打招牌滷排骨飯、古早味手工滷肉飯等，其實還有數款限定便當。不過想食到限定便當就不是太容易喇。記者整理3大去前必睇貼士，繁忙時間有限時？哪一個時段去最快有得食？👇👇

😋😋😋 同場加映： 煲仔飯6間特色推介 榮記$68煲仔沙爹牛麵 必試自煉豬油撈飯 😋😋😋

秋天要食煲仔飯暖身！記者精選全港6間特色煲仔飯，包括香蒜牛頸脊、野菌鵝肝煲仔飯等不常見的煲仔餸。沙爹牛肉煲仔麵你食過未？原個煲仔直上枱非常壯觀！按下圖即睇有邊款煲仔飯正👇👇

街市隱世創新炭燒煲仔飯@紹華小廚

筲箕灣街坊名店紹華小廚，主打炭燒煲仔飯，荔茸肉碎煲仔飯、蒜香牛頸脊煲仔飯、野菌鵝肝煲仔飯都是熱門款式。睇落似芋泥雪糕球的荔茸肉碎煲仔飯，兩球質感綿密的芋泥球，加上炒香的肉碎、油香四溢的臘腸、膶腸，非常惹味！按下圖即睇牛頸脊飯有幾特別😋👇👇