KFC、麥當勞是港人熱愛快餐店，近日KFC重新推出80、90後童年回憶的原支牛油粟米，令不少網民懷念曾經出現過的快餐美食。《香港01》飲食記者整理9款網民最想回歸的麥當勞、KFC美食，例如有人討厭、有人喜歡的聰明豆麥旋風、全民齊背急口令的「飯tastic」、七彩繽紛的彩虹新地筒等！

最近KFC的原支香甜粟米經典回歸，吸引不少網民的目光。有網民討論最想哪些麥當勞、肯德基的美食回歸，其中2006年消失的聰明豆麥旋風呼聲頗高，不少網民都懷念「甜到一個點」的聰明豆，仲有港女最愛的朱古力批等。原來KFC推出過兩款類似墨西哥卷，按下圖即睇網民最想邊款美食回歸🌯🌯👇

+ 6 + 6 + 6

想知更多有助放鬆心情嘅香港好去處，例如離島、沙灘、單車、郊遊路線，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉香港好去處｜假日郊遊、離島放空、單車路線、食玩打卡｜不斷更新

😎😎😎 同場加映： 西九龍中心畫作爭議 7個8、90後集體回憶 飛龍過山車/明將劣食😎😎😎

深水埗西九龍中心是大型購物商場，更是7、80及90後的集體回憶，圍繞商場的飛龍過山車、學生放學後最愛逛街的蘋果商場格仔鋪，曾經仲有「壽司界劣食」明將壽司，總有不怕死的學生前去挑戰。90後追星一族一定去過！按下圖即睇7個西九龍中心回憶😎👇

想知仲有甚麼回憶，立即點擊內文👉👉西九龍中心畫作爭議 7個8、90後集體回憶 飛龍過山車/明將劣食