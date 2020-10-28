最近藝人林嘉欣代言的OmniPork宣傳大行其道，掀起港人試食新豬肉的熱潮。不過，近日就有網民購買OmniEat叮叮飯盒後，發現素肉少得離譜而引發討論，原來不少人都對這款新豬肉飯有負評。

《香港01》飲食記者綜合網民留言，得出7大指控，並實測試味，看看這盒新豬肉飯是否真的令人中伏？

由Green Monday研發的OmniPork新豬肉早於2018年已經面世，是由豌豆、大豆、冬菇等全植物性原材料製成的素豬肉。而今次事件的主角——OmniEat新膳食「香辣泰式羅勒新豬肉飯」——是旗下即食叮叮產品，於2020年1月在香港有售。

日前就有網民「林公子生活遊記 旅遊情報」分享「香辣泰式羅勒新豬肉飯」的相片，並指責餸料少得離譜。

網民「林公子生活遊記 旅遊情報」看見飯餸份量不足，氣得大罵：「呢個牌子垃圾嚟」。（圖片來源：FB@林公子生活遊記 旅遊情報）

網民投訴7大問題！

不少網民留言有相同感受：「少到似食剩」、「以為係菜渣」，並提出更多這款素肉飯的質疑。本文總括出網民們的7個批評。👇😠👇按圖看網民有乜講？👇😠👇

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記者實測伏唔伏？

究竟這款OmniEat新膳食「香辣泰式羅勒新豬肉飯」是否如網民所言，絕對中伏？記者因應7個指控逐一實測和試味👇👇👇按圖看逐點測試👇👇👇

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與包裝圖片比較之下，其實無論賣相和食物質感，還原度也幾高。（駱煥琳攝）

製造商將加強產品檢測工作

就以上網民投訴，研發商Green Monday回覆《香港01》指出：「正跟進個別事件，亦會加強和生產商溝通，檢討及加強產品檢測工作。」他們又強調，此飯盒系列主打輕量、輕盈，是經營養師諮詢後所設計的健康菜式。

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